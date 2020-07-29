大暑燥热神烦时，拿什么饮食拯救你？

说起三伏天，就不得不说到三伏天里最热的一个节气——大暑，它处在三伏天的中伏阶段。

在大暑期间，气候的特点之一是气温高，白天的最高温度一般在30℃以上，有的地区甚至达到40℃或更高。第二是雷雨多，湿度大。

大暑期间，注意三点

第一，要保持积极乐观的心境。

第二，要注意防暑降温。避免在中午高温的情况下外出，尽量避免长时间在外工作。

第三，不过度贪凉。不要长时间待在温度过低的环境中，不坐卧在阴寒潮湿的地方，睡眠时不对着风扇吹，不要吃太多生冷的食物，如冰棍、冷饮等。尤其是老人、儿童、孕产妇应加强防护，不可过于避热贪凉。

大暑期间的饮食建议

大暑期间的饮食，仍然要遵循食物多样的原则，同时要清淡，多吃蔬菜水果和豆类。

第一，要多喝汤水，补足水分。家里可以自己制备绿豆汤、酸梅汤等，也可以做海米冬瓜汤、莲藕排骨汤等；

第二，每天吃深色蔬菜。蔬菜的颜色有深有浅，深色蔬菜的营养价值一般优于浅色蔬菜，深色蔬菜含的胡萝卜素丰富，还含有叶绿素、叶黄素、番茄红素、花青素等有益健康的物质，如菠菜、芹菜叶、空心菜、西兰花、西洋菜、茼蒿、西红柿、胡萝卜、南瓜、红苋菜、紫甘蓝等。充分利用蔬菜本身的味道、颜色进行搭配，可以用西红柿、甘蓝、胡萝卜做成蔬菜沙拉，色彩丰富、口味独特、促进食欲，同时补充维生素、矿物质、膳食纤维和植物化学物质；

第三，保证天天吃水果。水果是维生素C、胡萝卜素以及B族维生素、钾、镁和膳食纤维的重要来源。不同的水果营养含量不同，补充胡萝卜素，选择芒果、柑橘、木瓜、山楂等红黄颜色的水果；枣、橙、柚子、猕猴桃等水果中维生素C含量较高；香蕉、枣、红果、龙眼等的钾含量较高。

另外，水果中含有果酸、柠檬酸、苹果酸等有机酸，能促进消化液分泌，增进食欲，有助于消化。

第四，常吃鲜豆。暑季的鲜豆品种丰富，包括豇豆、毛豆、四季豆、蚕豆、扁豆、荷兰豆。

鲜豆类的营养全面，吃法多样。毛豆、蚕豆可以直接煮着吃，豇豆焯后可以用芝麻酱等凉拌。

文/马冠生博士