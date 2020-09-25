用好生姜缓解六种不适

相传，某日神农氏上山采药，误食毒草，肚子疼如刀割，晕倒在一棵树下。等他慢慢醒来时，发现自己躺倒的地方有一丛尖叶子青草，开着白色的花，香气浓郁。于是，神农氏顺手拔了一棵，拿出它的根放在嘴里嚼，味道香辣清凉。过了一会儿，肚子咕噜咕噜地响，泄泻过后，身体全好了。神农氏本姓姜，他想这种草能够起死回生，便给这草起名“生姜”。此故事虽为后人所创作，但道出了生姜的功效——解毒。

中医认为，生姜味辛，性微温，归肺、脾、胃经，有散寒解表、降逆止呕、化痰止咳等功效，临床上常用于风寒感冒、呕吐、喘咳、 胀满不适。现代药理证明，生姜既可内服也可外用，食用一般用子姜，药用宜用老姜。这里给大家推荐几种用法：

治疗风寒感冒。1.姜苏茶：取生姜20克、紫苏叶30克，水煎温服。2.生姜红糖水：生姜30克、红糖1块，水煎温服。3.生姜磨汁后加热浓缩，以姜油涂擦太阳穴、人中及后颈部。

治疗腹痛腹泻。1.生姜烤焦研未，与米汤混合饮用，对腹泻有较好疗效。2.生姜片贴敷肚脐，适于腹泻腹痛等脾胃虚寒者。

治疗风寒咳嗽。1.取30克生姜磨汁，以温盐水冲服。2.生姜20克、陈皮15克，煎汤温服。3.生姜磨汁后加热浓缩，以姜油涂擦前后肺部。

治疗呃逆呕吐。1.生姜、白芍各15克，甘草6克，煎汤温服。2.生姜切片含在嘴里，预防晕车呕吐。

治疗食欲不振。1.生姜切丝在沸水中稍泡一会儿，捞起加入少量盐及葱花食用。2.姜绿茶：生姜3片、绿茶10克，开水冲泡代茶饮。

治疗腰酸背痛、关节疼痛。1.生姜去皮后以湿草纸煨熟，用煨姜擦按腰背部或关节，有舒筋活络、止痛的作用。2.生姜磨汁后加热浓缩，以姜油推背或按摩患处，有活血止痛的功效。▲