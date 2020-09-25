抗疫中药方剂首次成系列画卷

本报电 （记者喻京英）由国家中医药管理局、中共福建省委宣传部、中国美术家协会联合主办的“绘本草精华 扬中医国粹——《清肺排毒汤组画》董希源创作展”近日在北京开展。

此次所展出的42幅《清肺排毒汤组画》是由全国政协委员、著名画家董希源创作，这也是在抗击新冠肺炎疫情中发挥重要作用的中药方剂首次成系列被著名画家搬上画卷。

中国美术家协会分党组书记、驻会副主席徐里表示，画家董希源历时近5个月创作的《清肺排毒汤中草药图》国画作品，是中医药与中国画两大国粹一次圆通融合的有益尝试，也是国内首次由中国美协画家将抗击新冠疫情中发挥重要作用的传统中药方剂搬上画卷，以传统中国画艺术的形式为传统中草药画像、立传。

据介绍，“清肺排毒汤”是由中医古籍《伤寒杂病论》的多个经典方剂融合创新而成，该方被纳入国家第六版至第八版新冠肺炎诊疗方案，并作为治疗各型新冠肺炎的唯一通用方剂推荐使用，是开展系统研究最早、临床使用范围最广的方剂，也是湖北、武汉使用量最大的方剂，更是援助国际抗击新冠肺炎疫情数量最多的方剂，不仅是我国抗疫“利器”，也为全球抗疫作出了贡献。

董希源表示，自己从小就对中医药怀有敬畏之心，多年来也始终推崇中医药文化。今年2月4日，正逢疫情暴发不久，他就在全国政协委员履职平台提交建议，呼吁尽早出台中医药防治方案。当知道“清肺排毒汤”问世，并在抗疫中发挥重要作用时，他非常兴奋，并立即动笔，以抗疫利器“清肺排毒汤”为创作题材，画出该剂药方中的21味中草药，为中医药造像，讲好中医药抗击疫情的中国故事。今年5月参加全国两会时，董希源将正在创作的中医药抗疫题材作品与一些委员朋友交流，得到多方鼓励和支持，这更坚定他创作的决心和信心，最终在今年8月初，将这42幅作品完整呈现。

董希源表示，此次创作不仅是为了艺术，更希望能为中医药在全社会的普及以及传承创新发展，做出一个中国画家力所能及的贡献。