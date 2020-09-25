成语里的中医：不合时宜

“不合时宜”这个成语的流传是因苏轼发扬光大的。他有一次拍着肚子问侍妾们：“你们知道这里面都有什么吗？”有人说“都是文章”，有人说“都是见识”，苏轼均摇头。这时朝云说：“一肚皮不入时宜。”苏轼大笑。

这里的“不入时宜”就是“不合时宜”在运用中的变体，最早是汉哀帝因为更改年号造成不良后果，被认为是“违经背古，不合时宜”。

中医学把哲学上的这种应该顺应时宜的思想引入了自己的理论体系，加以扬弃发展，形成了因人、因时、因地制宜的治疗法则和用药原则。

比如治病上，同是感冒，在不同地域、不同年龄段、不同发病时间，表现是有差异的：南方偏湿热，北方偏燥寒；青年多壮实，老年多体虚；夏秋多湿热，冬春多寒凉……不同的病理表现，决定了不同的治疗原则。所谓“夏令用香薷，犹之冬月用麻黄”“夏不用麻黄，冬不用石膏”等古训，正是顺应时宜思想的经验总结。

再比如用药上，中医强调道地药材的运用，认为生长在不同地域、采收于不同时段的药物，其质地、成分、效果是有差异的。四川等省份的大山里，黄连、大黄等苦寒药物是道地的；河南等省份一马平川，山药、菊花等温和药物是道地的；吉林等省份冰天雪地，气候寒冷，人参、鹿茸等补益药物是道地的；广西等省份阳光常驻，雨水丰沛，柑橘、沙参等滋养药物是道地的。

民间流传的谚语“正月茵陈二月蒿，三月割了当柴烧”“春来正月间，荠菜是灵丹”等，说明老百姓都知道采集茵陈、荠菜应该在初春时节，这时药效最好。所以说，顺应时宜的思想精髓，深入人心，而不合时宜的做法，则被认为应该放弃，改弦更张。