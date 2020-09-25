海外中餐厅“历险记”

图为海外多位中餐业主通过视频连线讲述各自抗疫复工的故事。

（中国侨联供图）

在持续做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，世界各国陆续开启复工复产的“加速模式”，海外众多中餐厅也逐渐回归正常经营。突如其来的疫情给中餐厅业主带来不小冲击。不过，素来以勤劳踏实著称的华侨华人并未被打垮，他们积极应变，寻找出路，上演了一出又一出海外中餐厅“历险记”。

近日，中国侨联举行“海外侨胞中餐业者抗疫复工故事”视频交流会，通过网络连线的形式，邀请海外多国中餐厅业主及国内部分省份侨联干部，交流海外中餐厅在疫情之下危中寻机的故事，分享经验，共同商讨新的发展思路。

“‘活’下去是最重要的”

“3月，疫情在西班牙暴发后，客源就断了，当地有十几家中餐厅面临倒闭或即将倒闭的困境。当下，‘活’下去是最重要的。”西班牙巴塞罗那中餐业协会会长沈岱曦所说的，是海外中餐业者面临疫情冲击的普遍心声。

疫情让海外中餐厅的生意不可避免地遭遇重创。面临巨大的生存压力，求新求变成为海外中餐业者的共同选择。

“3年前，我开了一家新店，全部采用二维码点餐。两年前，我又引进了机器人送餐，没想到疫情期间派上了大用场。”奥地利维也纳餐饮协会会长朱茂奏从事中餐业已30余年。疫情之后，他的餐厅客流量不降反升，相较于去年同期还增长了30%左右，秘诀之一正是有新科技助力。

荷兰中饮公会主席俞斌也亲身体会到新科技以及智能化服务模式的甜头。“餐厅机器人可以用于传菜和餐桌服务，客人通过桌上的二维码下单，员工将食物交给机器人并输入桌号，机器人就可以自动送餐并返回。”俞斌介绍，疫情期间，荷兰一些华人连锁快餐店尝试用机器人送餐，在减少人力成本的同时招揽了不少顾客。

“华侨华人很勤奋，很努力，有经营头脑，也懂得变通。疫情之后，还有不少中餐业者开拓外卖业务，经营颇有起色，甚至有些餐厅比疫情前盈利还要多。”俞斌说。

运用“零接触”外卖配送、二维码点餐、机器人送餐、设置隔离座位……服务模式的一系列改变给海外中餐厅增添了复苏的新动力。

“在德国，许多中餐厅尝试增加菜式，改变经营模式。”德国青田同乡会会长赖成敏介绍，过去，德国的中餐厅大多采用自助餐模式，虽然价廉物美，但菜品特色不是非常鲜明。疫情发生之后，餐饮业受到重挫，一些规模较大的自助中餐厅门可罗雀，反倒是一些中餐特色浓郁的小餐馆存活了下来。这让他和其他中餐业者对未来发展有了新的思考。“如何在危机中寻找机遇，这是每个餐饮从业者都要面对的问题。目前看来，智能服务与外卖配送相结合的‘小而精’型中餐厅经营模式或许将是新的趋势。”赖成敏说。

“团结起来力量大”

面对来势汹汹的疫情，海外中餐业者在寻找自身发展出路的同时，不忘互帮互助，为身边的同胞和当地民众送去温暖。

皇后镇是新西兰的旅游胜地，受疫情影响，游客数量大减，当地中餐厅生意也受到较大冲击。新西兰皇后镇华人商会会长阳敏介绍，当地采取“封城”管制措施之后，他的餐厅客流量下降约50%。

尽管境况艰难，但阳敏仍然坚持给每名员工发放补助。不仅如此，他还组织参与各类活动，邀请皇后镇市长与华人居民进行面对面交流，并为中国留学生提供口罩、消毒液等防疫物资。“大家在外都不容易，特殊时期就应该互帮互助，一起渡过难关。”阳敏说。

意大利一度是欧洲疫情最严重的国家。在凶猛的疫情之下，餐饮行业遭遇寒冬，顾客数量急剧减少。“疫情期间，作为‘封城’后唯一一家坚持外卖送餐的中餐厅，我们一直坚持给罗马的中资企业及华侨华人同胞送餐。”意大利罗马温州工商总会秘书长何建锋笑言，他自己就干了一段时间的“外卖小哥”。

7月，在西班牙巴塞罗那，当地3家中餐厅联手组织了免费发放“浙江情·家乡味”爱心午餐的活动。作为主要的组织者和参与者，巴塞罗那青田同乡会会长周建虹介绍，爱心午餐专门发放给当地困难侨胞、留学生及防疫一线的工作人员，每天提供600余份，持续4周时间。

“反响很热烈！”周建虹说，活动期间，每天都有几百份中餐盒饭摆放在餐厅进口处，排队人数众多，还有不少路人投来好奇的目光。让他没想到的是，这次活动帮他的餐厅吸引不少客人，外卖销量渐渐好了起来。

组织建立各行业及业主互助群，搭建抗疫互助资讯平台，为当地医护人员及华人业主免费寄送各类防疫物资，联手国际公益部门搭建针对华人的专业共享公益平台……英国伦敦中英工商联主席韦朝贺也在疫情期间做了许多公益工作。

“团结起来力量大。”韦朝贺说，最近，他还在各个国际论坛和本地工商联、经济论坛上积极讲解中国为疫情所做的巨大努力，消除国际社会对中国的误解。他希望通过自己的微薄努力，为中国和同胞提供力所能及的帮助。

“用美食讲好中国故事”

6月，浙江省侨缘公益会、浙江省侨联餐促会和荷兰中饮公会联合主办了“万水千山粽是情”荷兰站活动。作为荷兰站主要负责人，俞斌慰问了包粽子的华人厨师，并现场参与了发放粽子的活动。

“我们为荷兰当地的华人长者送去粽子，在海外弘扬尊老敬老的传统文化。”俞斌说。荷兰中餐业行业协会多年来致力于弘扬中华美食文化，振兴中餐。疫情之下，协会仍用多种方式，鼓舞受到疫情冲击的中餐业者，增强大家继续在海外做好中餐的信心。

近年来，作为传播中华文化的一扇重要窗户，中餐在海外不断发展，圈粉无数。疫情虽然给各国中餐厅的经营带来挑战，但并不能阻挡华侨华人推广中餐文化的脚步。

中国侨联副主席齐全胜在视频交流会上表示，星罗棋布于世界各地的中餐厅如同中华饮食文化的传播驿站，广大海外侨胞中餐业者就是驿站勤劳的守护人，弘扬着中华文化，传递着中华亲情，讲述着中国故事，促进着中外民心相通。

参加交流的中餐业者不约而同地表达了推动海外中餐业稳步向好发展的决心。

“作为海外中餐业者，我们理应不断发展壮大中餐，通过这张美食‘名片’传播中华优秀文化，讲好中国故事。”在周建虹看来，未来，中餐还有许多值得探索的领域。

沈岱曦认为，尽管疫情令餐饮行业遭受前所未有的打击，但相信市场一定会恢复元气。“关键是要做好品牌建设，向当地宣传博大精深的中华美食文化，这样才能化被动为主动。”

聆听海外中餐业者分享的故事与想法，国内多省侨联官员感触颇深。未来，他们将继续与各国侨胞保持联系，加强合作，为海外中餐业发展提供支持与帮助。