张文宏最新谈秋冬防疫， 免疫力仍是特效药

国庆假期在即，秋冬国内会有第二波疫情爆发吗？出门还需要戴口罩吗？国庆出行需要注意什么？疫苗什么时候能上市？面对流感和新冠的叠加风险，如何防疫？

9月22日，由人民网·人民健康与中日医学科技交流协会、汤臣倍健举办“疫情常态化下的免疫力防线”直播，特邀复旦大学附属华山医院感染科主任、中日医学科技交流协会感染专业委员会会长张文宏，北京协和医院临床营养科主任、中国营养学会常务理事于康、中国科学院上海营养与健康研究所兼职教授、汤臣倍健科技中心总监张旭光三位专家针对秋冬流感季如何做好防疫在线支招网友。

张文宏回应秋冬季二次疫情说法

回应秋冬疫情判断时，张文宏表示：“今年秋冬全球疫情防控，是一个非常不均衡的态势。中国在这种情况下一直维持着比较好的防控态势，我相信下一阶段中国的一个疫情防控仍然会延续目前的防控策略“，同时他呼吁公众不要过度担心，但一定要持续做好基本防护。

预警秋冬流感季防疫防流感压力大

中国疾控中心最近发出预警，提示秋冬季存在新冠和流感叠加流行风险，要做好预防和控制的准备。流感容易导致发烧，患者聚集到发热门诊，又有暴露和传染的风险。而如果出现双流行，不仅患者健康压力大，也对医院和医务人员会形成压力。

张文宏在直播中表示，建议身体免疫力比较低的，或者一些特殊的人群尽早接种流感疫苗预防流感。根据中国疾控中心的流感接种指南，一线医务人员、60岁以上的居家老人、孕妇和低龄儿童等，都属于优先推荐接种人群。

此外张文宏呼吁大家一定要注意保暖和营养均衡，做好相应的防疫动作，如坚持佩戴口罩和少去人群聚集的地方等。既能减少流感的发生，对于预防新冠也是非常有用的。

新冠疫苗上市前 免疫力仍是“特效药”

大家都在期盼疫苗能够早日在世界范围内“上线”，但张文宏希望大家先别着急。他表示，很多疫苗在年底可能会有非常好的临床研究成果出来，但短期内应该不会有特别有效的抗新冠病毒药物上市。

在等待疫苗的时候，普通人该做什么？张文宏再次强调免疫力是人体抗疫的好朋友，“即使将来有特效药上市，我们也认为免疫力是我们最重要的一个特效药” 。

构筑免疫力防线，营养均衡是关键

如何保护好我们的免疫力，让自己的免疫力强大？聚焦“疫情常态化下免疫力防线”话题，张文宏、于康和张旭光三位专家给出了明确答案。

张文宏再次提到蛋白质对免疫力的关键作用：“在今年的抗疫当中，我也在不同的场合提出来，希望大家能够在摄入自己的营养方面尽量地做到均衡，这是第一点。第二点，在产生抗体等特殊的抗病毒的或者抗细菌的一些免疫物质的时候，蛋白质是非常重要的原料，所以要保证一定量的蛋白质摄入。”

“中老年之友”于康特地提醒老年群体要好好吃饭。老年人秋冬季肠胃功能减弱，加上吃的种类偏少，“这是我们认为最大的对免疫和健康的一个挑战”。他建议老年人群体首先要做到食谱的宽泛、广泛性，一天吃12种食物，一周吃25种。于康还呼吁广大年轻朋友要“多回家陪老人”，这是让老人好好吃饭的最好的一个办法。

张旭光建议不同人群要补充相应的营养。他现场分享了营养清单，“包括蛋白质、维生素c、维生素a、铁和锌等。这些微量元素能够很好地保护我们的免疫力，甚至是提高我们的免疫力。”

其它日常生活中的防疫提示：

电影院、KTV、水上乐园想去不敢去？

张文宏：电影院、学校、水上乐园等公共场所，戴好口罩、保持社交距离、勤洗手，做好基本的防护动作即可。

孩子开学怕吃不好，担心营养不够？

于康：开学后需注意学生餐是否营养均衡，学生是否挑食等问题。家长可以对孩子进行营养教育，同时，建议可以适当通过膳食营养补充剂，帮助学生营养摄入达到充足合理。

如何能减肥又不减免疫力？

张旭光：减肥人群体脂在减少肌肉组织在提升，能量代谢、脂肪代谢的活动相对旺盛，这个时候需要在补充蛋白质的基础上，同时补充跟能量代谢相关的b族维生素。另如维生素c能帮助碳水化合物、脂肪、蛋白质代谢。补充多类维生素，多吃水果蔬菜，对减肥的综合效果很重要。