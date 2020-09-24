从0岁到100岁的护齿秘诀

9月20日是全国爱牙日，一则新闻引起了社会的广泛关注：据调查显示，我国九成以上成年人有牙周疾病，六成以上儿童患有龋齿。我国90%以上成年人有不同程度的牙周病，66%的儿童患有龋齿。使用含氟牙膏是目前世界上公认的最有效的龋齿预防措施。

口腔是身体的一面镜子，从胎儿期到成人期，再到老年，护牙可以说是贯穿一生的大事，不管在哪个时刻出现问题，都会对健康造成影响，不同年龄段在护牙时，有哪些注意事项和防护重点？

6个月-2岁：当孩子长第一颗牙时，就应该开始注重牙齿的清洁，可使用柔软的硅胶手指牙刷轻轻帮孩子刷牙。

3岁-6岁：牙医会检查乳牙并建议进行洁牙、涂氟与窝沟封闭。

7岁-12岁：可拍全面的X光片来检查邻面龋齿，对龋齿做一个直观的检查，检查牙齿是否排列整齐，必要时根据牙片做正畸评估，可做牙齿清洁、抛光牙齿。

13岁-20岁：如果牙齿磕断，先别丢，快速把断牙泡在牛奶或生理盐水中，以最快的速度拿给口腔医院的医生，通过再植术处理可复原。一般2小时内再植成功率高。

20岁-30岁：建议半年至一年做一次全面的口腔检查，每半年至一年洗一次牙，有坏牙及时修补，有智齿及时拔。

30岁-40岁：每年定期检查口腔，坚持洗牙，预防牙周疾病，少熬夜，有牙病及时处理，缺牙及时修复。

40岁-60岁：人到中年，牙龈逐渐萎缩，刷牙出血、口腔异味经常光顾，要注意饮食，坚持洗牙，有问题及时看牙医。

60岁-60岁以上：对于老年人来讲，对于坏牙缺牙要及时寻找合适的修补方式，“老掉牙”是错误的观点，只有及时修复缺牙，才不会导致剩下的好牙跟着遭殃。