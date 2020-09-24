糖尿病并发症是夺命元凶！

心梗、瘫痪、截肢、失明、肾衰……这些看似非常严重的病症，其实都会和一个并不怎么被大众重视的疾病联系起来，那就是糖尿病！糖尿病并发症是很多糖尿病患者失去生命的“罪魁祸首”。

“早发现、早控制、早用药，别让糖尿病演变成‘悲剧’！”海南医学院第二附属医院内分泌科主任符茂雄说。

一半糖尿病患者

死于心血管疾病

刘先生患糖尿病5年，并没有身体不适，便没有积极治疗。尽管家人带他看了病，买了药，倔强的刘先生依然觉得不疼不痒“无所谓”，最终导致脑血栓，全身瘫痪。

相关数据显示，与非糖尿病人群相比，糖尿病患者发生心血管疾病的风险增加2~4倍。72%的中国2型糖尿病患者合并心血管危险因素。糖尿病性心血管疾病已成为导致我国糖尿病患者死亡的首要原因，大约有一半的糖尿病患者死于心血管疾病。

符茂雄介绍，糖尿病若任其发展的话，会出现糖尿病足、糖尿病肾病、糖尿病心血管疾病、脑血栓、白内障、感染等并发症。糖尿病患者的心血管疾病不但发生率高，而且具有发病年龄早，症状隐匿或不典型、病变严重、进展快、愈后差等特点，容易发生休克、心衰、猝死等严重的心血管事件。

进口降糖药

已纳入医保

符茂雄指出，大部分糖尿病患者只知道把血糖控制好就行了，其实不是，单纯控制血糖对减少2型糖尿病患者发生心脑血管疾病的风险作用有限。在糖尿病早期治疗中就需要充分评估心血管疾病危险因素，并选择具有心血管保护作用的药物，做好糖尿病心血管疾病的一级预防。

“国家对糖尿病患者治疗很重视，一些进口药物经国家药品谈判后降了价，随后又纳入医保报销，大大减轻了糖尿病患者的负担。”符茂雄说，比如降糖和护心效果不错的恩格列净已经列入国家谈判医保目录，于2020年1月1日起在全国范围内执行。

符茂雄给“糖友”算了一笔账，恩格列净没进国家谈判医保目录之前价格为180元/盒，1盒10片，一片药18元；进入国家谈判医保目录后价格为42.4元/盒，降价幅度为76.4%，一片药为4.24元。经医保报销后，患者每天只需要自付0.8元-1.9元之间，就可以使用恩格列净，经济负担大大减少。

去年底，海南省高血压糖尿病患者在门诊用药可报销了，最高可报销60%，这对广大糖尿病患者来说是一大福音。（记者 马珂）