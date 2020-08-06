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伊蚊：传播登革热的“元凶”

马珂

2020年08月06日09:02 来源：海南日报

■ 本报记者 马珂

我国传播登革热的伊蚊主要是白纹伊蚊，分布在南起海南岛，北至辽宁南部，西至陕西宝鸡的辽阔地域。与人们的活动时间一致，日出前后和日落时分是它们叮咬的高峰时段，可谓“日出而作，日落而息”。白纹伊蚊的幼虫喜好洁净的水，社区内的树洞、石穴、积水轮胎，废弃的碗、盒，存接水的瓶瓶罐罐，丛生植物的叶腋等，都是它们繁衍后代的温床。

埃及伊蚊在我国主要分布在海南省沿海市县及火山岩地区、广东省雷州半岛、云南省的边境地区和台湾南部，尽管分布局限，但它对登革热的传播能力强于白纹伊蚊。埃及伊蚊除了在早晨和近黄昏有叮咬高峰外，整个白天都会活跃地吸血。与白纹伊蚊相比，埃及伊蚊与人类更为“亲近”，喜欢与人类共居一室，我们家中的饮用贮水缸、水培植物、花盆托、腌菜坛等都是它们繁衍后代的温床。

伊蚊一般出现在

哪些场所？

白纹伊蚊多栖息在孳生场所附近，在室外主要栖息在阴暗避风处，如缸、罐、坛的内壁，工地积水的基槽内壁；在室内则倾向于停留在墙上、桌椅和床下、悬挂的衣服上等。

埃及伊蚊是典型的“家蚊”，主要栖息在室内避风阴暗处，如水缸脚、碗柜背后、卧室床底、墙角、蚊帐等处，悬挂的有汗渍的黑衣服，更受它们喜爱。

减少伊蚊孳生

我能做什么？

伊蚊喜欢在人类家中和附近栖息，为减少孳生，我们该采用多种手段清除孳生地：

1. 翻盆倒罐，清理住家及周围各类无用积水

2. 保持住家及周围环境卫生整洁,清除各种卫生死角和垃圾

3. 人、畜饮用水容器或其他有用积水容器4天彻底换水一次

4. 家中减少种养水生植物，已种养的容器4天彻底换水一次

5. 住家及周围景观水体，可放养观赏鱼或本地种类食蚊鱼

6. 轮胎整齐存于室内或避雨场所，堆室外用防雨布严密遮盖，户外废弃轮胎打孔，难以清除积水轮胎用双硫磷灭幼蚊

7.住家周围外环境植被可用卫生杀虫剂灭伊蚊成蚊

(责编：李轶群、许晓华)


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