大力推进感染、重症、儿科等专业人才培养

日前，国务院办公厅印发《关于加快医学教育创新发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，落实立德树人根本任务，把医学教育摆在关系教育和卫生健康事业优先发展的重要地位，全面提高人才培养质量，为推进健康中国建设、保障人民健康提供强有力的人才保障。

问：结构是重要的宏观质量。在优化医学人才培养结构方面，《指导意见》提出了哪些针对性的举措？

答：维护亿万人民的健康离不开医术精湛、数量充足的医务人员队伍。关于医学人才培养，目前看还存在一些结构性问题，主要表现在：医学教育总体招生规模较大，但整体层次偏低，全科医学人才、高层次公共卫生人才短缺明显，高层次复合型医学人才培养也亟待加强。

对此，《指导意见》提出，一是提升医学专业学历教育层次。大力发展高职护理专业教育，稳步发展本科临床医学类、中医学类专业教育，适度扩大研究生招生规模。二是着力加强医学学科建设。加大医学及相关学科建设布局和支持力度，优化学科专业结构，大力度推进麻醉、感染、重症、儿科等学科建设和专业人才培养。三是加大全科医学人才培养力度。逐步扩大服务基层的定向免费全科医学生培养规模，各地结合实际为村卫生室和边远贫困地区乡镇卫生院培养一批高职定向医学生，加快培养防治结合全科医学人才。加快推进全科医生薪酬制度改革，拓展全科医生职业发展前景。四是加快高水平公共卫生人才培养体系建设。建设一批高水平公共卫生学院，将公共卫生硕士专业学位培养计划作为公共卫生研究生教育的主体培养计划，创立发展公共卫生博士专业学位教育，加大高层次专业人才供给。五是加快高层次复合型医学人才培养。促进医工、医理、医文学科交叉融合，推进“医学＋X”多学科背景的复合型创新拔尖人才培养，开展高端基础医学和药学人才培养改革。

问：为维护人民健康提供强有力的人才保障，人才培养质量尤为重要，《指导意见》在提升医学教育人才培养质量方面提出了哪些改革举措？

答：“人命至重，有贵千金”，质量是医学教育的“生命线”。院校医学教育是医学人才培养三阶段连续统一体的重要基础。此次改革创新的重点任务之一就是全面提升院校医学人才培养质量。

一是提高入口生源质量。依托高水平大学建设一批一流医学院，扩大中央部门所属院校本科医学专业招生规模，在“强基计划”中加大对医学教育支持力度。二是培养仁心仁术的医学人才。深化教学内容、课程体系和教学方法改革，推进“卓越医生教育培养计划2.0”，建设600个左右医学本科一流专业建设点。三是传承创新发展中医药教育。集中优势资源做大做强中医药主干专业，把中医药经典能力培养作为重点，强化学生中医思维培养。试点开展九年制中西医结合教育，培养少而精、高层次、高水平的中西医结合人才。四是夯实高校附属医院医学人才培养主阵地。医教协同加强和规范高校附属医院管理，强化附属医院临床教学主体职能，加强医学生临床实践能力培养，着力推进医学生早临床、多临床、反复临床。五是系统推进综合性大学医学教育统筹管理。实化医学院（部）职能，完善大学、医学院（部）、附属医院医学教育管理运行机制，保障医学教育的完整性。六是建立健全医学教育质量评估认证制度。加快推进医学教育专业认证，构建医学专业全覆盖的医学教育认证体系，建立具有中国特色、国际实质等效的院校医学教育专业认证制度。七是加快建立医药基础研究创新基地。发挥综合性大学学科综合优势，建立“医学+X”多学科交叉融合平台和机制。围绕生命健康、临床诊疗、生物安全、药物创新、疫苗攻关等领域，建设临床诊疗、生命科学、药物研发高度融合，医学与人工智能、材料等工科以及生物、化学等理科交叉融合，产学研融通创新、基础研究支撑临床诊疗创新的具有中国特色、世界水平的医药基础研究创新基地。

问：如何进一步深化住院医师规范化培训改革，提高人才培养质量？

答：《指导意见》重点围绕保障住院医师合理待遇和全面提升住院医师规范化培训（以下简称住培）质量，深化住院医师规范化培训改革。

在保障住院医师合理待遇方面，一是要求住培基地要制定培训对象薪酬待遇发放标准，并向全科、儿科等紧缺专业倾斜。二是对面向社会招收的培训对象，由住培基地依法与其签订劳动合同，明确双方权利义务，劳动合同到期后依法终止，培训对象自主择业。三是面向社会招收的普通高校应届毕业生住培合格当年在医疗卫生机构就业的，在招聘、派遣、落户等方面按当年应届毕业生同等对待。四是经住培合格的本科学历临床医师，在人员招聘、职称晋升、岗位聘用、薪酬待遇等方面，与临床医学、中医专业硕士研究生同等对待。这也是破除“唯学历”的重要举措。

在全面提升住院医师培训质量方面，一是将医德医风相关课程作为必修课程，培养仁心仁术的好医生。二是夯实住院医师医学理论基础，强化住院医师临床思维、临床实践能力培养。三是加强全科等紧缺专业住院医师培训力度，加强公共卫生医师规范化培训，培养一批防治复合型公共卫生人才。四是加强信息化建设，择优建设一批国家住培示范基地、重点专业基地、骨干师资培训基地和标准化住培实践技能考核基地。五是推进毕业后医学教育基地认证和继续医学教育学分认证，将住培结业考核通过率、年度业务水平测试结果等作为住培基地质量评估的核心指标。（记者 周韵曦）