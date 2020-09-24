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血糖高，瘙痒止不住

东南大学附属中大医院内分泌科副主任医师  殷 汉

2020年09月24日08:56 来源：人民网-生命时报

　　秋高气爽正是出游的好时节，可退休的老陈却婉拒了好友的再三邀请，原来他近期经常出现皮肤瘙痒，于是寝食难安。去医院就诊后，医生告诉他这折磨人的瘙痒竟与他的糖尿病有关。

　　糖尿病引起的皮肤瘙痒通常分为全身性和局限性两种。全身性表现为全身皮肤瘙痒不适，而局限性多见于女性，常与外阴或肛门等局部湿疹和/或真菌感染有关。

　　糖尿病患者皮肤瘙痒的原因包括内因和外因。首先，糖尿病患者多为中老年人，机体免疫和防御功能下降，细菌易入侵皮肤并繁殖；其次，患者常伴有不同程度的周围神经和血管病变，皮肤汗腺分泌功能下降，或因皮肤长期高糖导致局部脱水，均会引起皮肤干燥而出现瘙痒；再者，糖尿病患者由于皮肤组织含糖量升高，糖分随汗液排出后可直接刺激局部皮肤引起瘙痒；此外，糖尿病神经病变导致皮肤感觉过敏，对冷热变化、化纤织物、辛辣饮食和护肤品等刺激的敏感性增强，继而出现皮肤瘙痒。

　　糖友出现皮肤瘙痒，应采取内外兼治的综合治疗策略：1.平稳控制血糖，逐步改善皮肤的代谢状态。2.加强糖尿病患者皮肤保健知识宣教，注重皮肤护理。如衣服适当宽松，贴身内衣以棉织品为宜，平时注意内衣更换，适当减少沐浴次数（秋冬季节每周1~2次即可），洗浴水温控制在37℃~40℃为宜，洗浴时间一般10~15分钟，同时尽量选用中性保湿型护肤品，有瘙痒时避免剧烈搔抓，以防皮肤挠破后继发感染。3.保持心态平和，避免急躁和压力过大；保证充足睡眠，养成良好的饮食起居习惯。4.戒烟酒，避免食用易过敏和辛辣刺激性食物。5.若皮肤瘙痒确定为细菌或真菌感染所致，可适当外用抗菌的药膏；湿疹可短期使用含糖皮质激素的软膏，时间不宜过久，否则可能会出现局部皮肤萎缩变薄、毛细血管扩张、色素沉着、继发感染等不良反应；全身性瘙痒者在积极寻找原因的同时，可给予抗组胺类药物治疗。6.适当补充营养神经、改善微循环的药物,如维生素B12，中药外洗内服等对改善皮肤瘙痒也有一定的疗效。如上述处理后症状仍未改善，应及时到正规医院皮肤科就诊。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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