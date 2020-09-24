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三个测试提前发现中风

重庆大学附属肿瘤医院心血管呼吸内科主任医师  潘  玲

2020年09月24日08:55 来源：人民网-生命时报

　　“山雨欲来风满楼”，脑卒中（又称中风）也一样，发作前会发出一些预警信号。如果能及时发现，科学应对，就可能“逃过一劫”。在此，为大家推荐三个测试，有助提前发现中风发作的蛛丝马迹。

　　“120”镜面测试。脑干是生命活动的中枢，呼吸、心跳、循环等都由它控制，如果脑干出现损伤，即使是轻微中风都可能出现严重症状。患者可对着镜子做“120”测试，检查脑干是否受损。具体方法：对照镜子，看1张脸是否对称，口角有无歪斜，鼓嘴是否漏气，龇牙对称吗？查2只胳膊，平行举起，单侧是否无力，会不会出现上肢逐渐下垂、掌心向内问题。0（聆）听语言，言语是否不清，表达困难与否，说话音调是否变低。

　　闭目难立试验。该测试主要检查的是小脑是否有受损表现，小脑主要管控我们的平衡能力，如果小脑发生梗塞，闭目站立就很难保持平衡。具体方法：检查时，双足并拢站立，双手向前平伸，先睁眼后闭眼，睁眼和闭眼时出现摇摆或跌倒，应考虑小脑发生梗塞。

　　小脑发生中风还有几个症状，比如头晕。这类头晕与高血压头晕不同，后者往往表现为持续性头晕，同时伴有头昏脑涨、头疼等表现；小脑中风前发生的头晕，往往与体位改变有一定关系，体位改变时头晕加重，稳定后头晕消失，以一过性眩晕为主。小脑中风还可表现为走不直，像酒喝多了一样；手没准，用筷子夹东西，越接近目标越不准。

　　轻瘫试验。该试验分为上肢和下肢，可测试大脑是否有受损表现。上肢平伸试验具体方法：双上肢平举，掌心向下，坚持30秒，轻瘫上肢会逐渐下垂、掌心向内。下肢轻瘫试验：平躺，双侧膝关节屈曲成直角，坚持30秒，轻瘫侧小腿逐渐下落。若试验中，有一侧肢体无意识地慢慢下垂，则证明该测试呈阳性。

　　如果有以上问题，并伴有一些相关症状，比如突然健忘、张嘴就说错、命名性失语、视野缺损、看东西重影、不敢下楼、手麻、脸麻、两侧脸感觉不对称、四肢没劲、突然出现反复呛咳，建议及时就医。

　　脑卒中防胜于治，日常应做到一级和二级预防。一级预防就是脑内没有发生过实质性脑卒中的病人，要做到控制危险因素，比如将血压、血糖、血脂等保持在合理范围内，戒烟限酒，勤运动，饮食科学合理。二级预防要求已经发生过脑卒中的人，除了控制危险因素外，还要遵医嘱服药，同时强化降脂，稳定动脉粥样硬化斑块，防止脑卒中再次发生。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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