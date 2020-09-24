有外伤不能吃海鲜羊肉？ 传说中的发物才是疗伤佳肴

长辈们常说，受了外伤后，一定要懂得忌口。有些食物，比如海鲜、牛羊肉、豆腐，吃了之后，会让伤口不易愈合，甚至还可能导致伤口化脓。先不论这一说法是否科学，反正对此深信不疑的人不少。

这个养生知识，最近又在朋友圈里出现。那么，受伤后吃这些食物，真会让伤口不易愈合吗？

发物理论并无充足证据

羊肉、海鲜等食物被称为发物，受伤后忌食发物，这一“常识”在民间被广为流传。很多人认为，这些发物会让伤口不易愈合，因此成为饮食禁忌。

实则不然。

资料显示，所谓发物多是指具有刺激性、容易诱发某些疾病或加重已有疾病的食物。有观点认为蒜、辣椒等辛辣调料是发物，也有观点认为鱼、虾是发物，还有观点认为羊肉、牛肉是发物。

事实上，没有充足的科学证据证明发物理论正确。无论是在经典医学典籍，还是在现代临床医学或营养学方面的书籍中，都没有相关的记载，更未见关于吃羊肉、海鲜会影响伤口愈合的报道。

身体受外伤后，伤口愈合的过程比较复杂，受多种因素影响，其大概可分为内因和外因两大方面。内因主要是受伤者的身体状况，如果受伤者本身营养不良、免疫力低，或患有某些代谢性疾病，这些就会影响伤口的愈合速度。而外因则包括更多，其中以由病原体和伤口异物等引起的感染对伤口愈合影响最大。

摄入优质蛋白质有利于伤口愈合

与传闻相反的是，现代医学认为，外伤病人作为特殊人群，在伤口愈合过程中，身体需要消耗更多的蛋白质，适当补充优质蛋白质，有助于提升身体的自愈能力。一般，医生也会建议外伤或术后患者在饮食上，适当增加优质蛋白质的摄入比例。对于传闻中提到的海鲜、羊肉和豆腐，吃它们对伤口愈合能起到什么作用？我们一一来讨论下。

先说说海鲜。

海鲜类食物多富含优质蛋白质，有利于伤口愈合。另外，一些深海鱼类还富含长链多不饱和脂肪酸，有助于创伤患者神经系统的修复。

不过，需要注意的是，海鲜也许会携带一些病菌，若未被处理干净，外伤患者食用后可能出现腹泻、中毒、过敏等症状。

因此，安全食用海鲜不仅不会延缓伤口愈合，其富含的优质蛋白质更有助于提升身体免疫力，促进伤口愈合。同时，需要注意食品安全，从正规渠道购买海鲜，将其充分煮熟后再吃。

再来说羊肉。

羊肉是我们常见的肉类来源，能为人体提供能量和蛋白质，还富含铁、钙等多种营养素。不过，也确实有过敏体质或胃肠功能较弱的人，在吃了羊肉后身体出现不适。这类人群在伤口愈合时，是否能吃羊肉，还需咨询专业医生。

羊肉本身营养丰富，可以为患者康复提供蛋白质补充。不过，其脂肪含量较多，并不适宜多吃，尤其是胃肠道功能较弱的人。另外，羊肉属于高嘌呤食物，有嘌呤代谢障碍的人，不宜多吃，最重要的还是要遵医嘱。

最后来说说豆腐。

众所周知，豆腐在我国已有上千年的食用历史。豆子经过加工被制成豆腐，经过这一制作过程，大豆蛋白的利用率会得到极大提升，同时吃豆腐也可避免吃煮豆子后排气的尴尬。因此，各式各样的豆腐和豆制品，成为百姓餐桌上的“常客”。

那么，老少皆宜的豆腐真是外伤人群的禁忌之物吗？

当然不是。

受外伤后，吃豆腐会更有助于伤口愈合。与豆浆、豆豉、豆酱一样，豆腐的主要原料同样是黄豆，无论是豆子本身，还是加工过程中添加的石膏或卤水，都不会影响伤口愈合。

难道是豆腐中的营养成分有何不妥吗？

当然也不是。

每100克豆腐中约含有12.2克蛋白质和4.8克脂肪，其他还包括钙、铁等矿物质元素，这些都对伤口愈合百利而无一害。

还有人担心，是不是豆腐中的植物雌激素作怪呢？答案依旧是否定的。

所谓的植物雌激素，其实就是大豆异黄酮。大豆异黄酮在所有豆制品中都存在，并不会影响伤口的愈合。

放心大胆地吃才是王道

在《临床营养学》一书中，针对感染和外伤病人的营养治疗原则，该书强调外伤病人摄入的热量和蛋白质，应略高于正常水平，可用牛奶、鸡蛋、瘦肉末、豆制品等优质蛋白质作为蛋白质来源。

综上所述，在受外伤或者手术后，提高优质蛋白的摄入量，可帮助人伤口愈合，并不存在外伤人群的饮食禁忌。因此，如果受外伤了，除特殊情况外，一般来说，这些食物，请放心大胆地吃吧。（来源：科学辟谣平台）