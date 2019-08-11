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小伤口大隐患，小腿胫前外伤不可小觑

2019年08月11日09:26 来源：扬子晚报

日常生活中我们经常会遇到磕磕碰碰，大多数都是皮肉之伤，局部擦破皮或者出现淤紫，用消毒液擦拭后，过些日子自然愈合。但也有人小腿前面（胫骨前）受伤后不但没有自然愈合，反而越来越严重，连行走都成了难事。

近日，在江苏省中西医结合医院门诊换药室，治疗师葛云霞就遇到多例这样的患者，他们大多有小腿前面（胫骨前）局部磕碰病史，看似表皮擦伤或者皮肤完整没有大碍，可是在受伤后7-10天情况越发严重，受伤的局部皮肤肿胀明显，甚至有波动感，疼痛难忍便来医院就诊。葛主任局部切开伤口后引流出大量的暗红色血块和血水，通过一段时间的引流和换药，伤口最终愈合。很多患者不能理解，明明就是一个简单的碰伤，怎么会有这么严重的后果呢？

葛主任解释说，这样的情况多发生在小腿胫前位置，由于胫骨前皮下组织和肌肉较薄弱，挫伤早期局部表现具有隐蔽性， 肉眼看起来就是一点擦伤和淤紫，患者并没有重视。随着伤情发展，挫伤处血肿无法消散，局部组织坏死、感染， 形成脓肿，必须切开引流减压、清创换药。由于小腿部下1／3段肌肉组织少，皮下组织薄，尤其是前内侧，损伤后皮肤血运相对较差，抗感染能力也相对较低，伤口愈合较肌肉丰厚处更困难。

因此，如果小腿前侧发生碰撞挤压，即使没有伤口也要及时就医检查，排除有无骨折。受伤早期（24小时内）使用冷敷，以减轻挫伤局部的出血和肿胀，3天以后局部热敷，促进局部血液循环，加快淤血的吸收和消散。对初次就诊的患者要有预见性告知，提高患者的重视，若受伤局部发红、疼痛、肿胀加重，要及时就医，以免贻误治疗。 

(责编：崔元苑、杨迪)


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