如何减轻近视危害？专家：用科学防控保护好孩子的眼睛

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中疾控专家解读儿童青少年近视防控试点：在全国有效推广 先行先试

人民网北京9月23日电（董童）儿童青少年的视力问题，一直以来都倍受关注。尤其是近年来，近视、散光的低龄化日益严峻，更让家长们心急如焚。

日前，人民网联合国家卫生健康委，邀请中国疾控中心学校卫生中心主任、北京大学儿童青少年卫生研究所所长马军，上海市眼病防治中心、上海市第一人民医院主任医师邹海东，对于网友关心的学校关于近视防控采取的具体措施、高度近视的危害等问题进行解答，同时呼吁大家从自身做起，利用学习到的相关科普知识，保护好眼睛。

低、中、高度近视均应配眼镜

近视就一定要配戴眼镜、戴眼镜是否会使近视度数加深，一直是家长们较为关心的问题。对此，邹海东说：“很多家长认为，孩子戴上眼镜后度数会越来越深。但孩子们视力差，已有看东西模糊等近视的症状后，仍不给他戴眼镜，这种顾虑是错误且没有科学依据的。”

邹海东表示：“如果将眼睛比作照相机，视网膜就像照相机的底片。通过镜头调节，使远处物体图像投射到视网膜上，正常情况下可将东西看清。近视眼看远处物像时，是聚焦在视网膜前，所以看远处必须要戴眼镜。”

“在看近处时，双眼会往内聚集，这个眼部的变化叫集合。正常人的调节和集合，在看书、写字时是协调的；但患有近视的孩子，调节和集合在看书、写字时会不协调，造成眼睛疲劳。长期处于疲劳状态，会让孩子的近视发生、发展，甚至出现眼睛胀痛、头痛；更严重的会有恶心、失眠等症状，会使孩子不愿长时间看书、写字，注意力不集中，学习成绩也会下降。”

“所以孩子出现症状后，应考虑配眼镜。配镜时要结合近视度数、双眼位置和其他一些调节综合功能进行。如果裸眼视力在0.8以上、近视度数在75度以下，可暂时不配戴眼镜；若这时孩子眼位出现偏斜，则要配戴眼镜；低度或中度近视，要配戴合适的眼镜；高度近视一定要配镜。”

高度近视会伴发致盲性疾病

对于高度近视的具体危害，邹海东指出：“近视分轻、中和高度，是根据度数大小决定。成年人600度以上或孩子400度以上，定义为高度近视。高度近视对孩子来说，会进展性发展、度数越来越深。从外观看，眼球会越来越长，眼睛像是凸出的，有些还会出现双眼偏斜，这些都影响美观。”

同时，他还提出：“眼位不正，对老百姓来说，一是‘斗鸡眼’，就是两个眼睛往内跑；另一个是‘斜白眼’，即两个眼睛往外跑。在近视或远视人群中，都会出现这类症状。不及时控制，时间越长，症状出现的频率越高。”

“如出现高度近视，会对工作、生活造成影响。高度近视还会伴发其他一些致盲性眼睛疾病，比如青光眼和白内障。在高度近视人群中，青光眼发生比例比正常人高，白内障的发展速度比普通人要快。”邹海东介绍。

“高度近视人群中，还会出现玻璃体浑浊，眼睛前面会看到有黑影飘动、甚至闪光。最严重的高度近视病变，就是视网膜脱离、黄斑出血、黄斑病变或者退行性病变。这些疾病目前有一定治疗方法，但效果较差。”邹海东建议，高度近视人群要定期去医院检查，出现症状后应及时就诊，尽量早期治疗。

学校应从五方面建设视觉友好环境

在谈到学校要依据国家相关政策和标准，建设视觉友好环境时，马军介绍，主要从五方面开展工作。

他说：“一是减轻学生学业负担，依据国家课程方案和课程标准组织安排教学活动；按照‘零起点’正常教学，注重提高课堂教学效益，不得随意增减课时、改变难度、调整进度。

二是强化年级组和学科组对作业数量、时间和内容的统筹管理；教学和布置作业不依赖电子产品。使用电子产品开展教学的时长，原则上不超过教学总时长的30%，原则上采用纸质作业。

三是采购符合标准的可调节课桌椅；提供符合用眼卫生要求的教学环境；加快消除‘大班额’现象。

四是加强视力健康管理，将近视防控知识融入课堂教学、校园文化和学生日常行为规范。

五是为儿童提供营养均衡、有益于视力健康的膳食，促进视力保护。”

教育机构要确保孩子户外活动时间

对于教育机构如何督促儿童青少年多参与户外活动预防近视，马军表示：“户外活动，特别是日间户外活动，对预防近视特别重要。

一要强化户外体育锻炼，确保学生在校时每天有1小时以上体育活动时间，并注意培养学生良好的用眼习惯。

二要落实国家体育与健康课程标准。确保小学一、二年级每周应有4课时，三至六年级和初中每周应有3课时，高中阶段每周应有2课时的体育与健康教学课程，中小学每天应安排30分钟大课间体育活动。

三要全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度，除文化课作业之外还要有体育课作业，也要督促检查学生完成情况。

四要幼儿园保证儿童每天有2小时以上的户外活动，寄宿制幼儿园不得少于3小时，其中体育活动时间不少于1小时。要结合当地气候特点、季节、学龄儿童的年龄特点，对时间进行合理调整，但不是往缩短时间的方向调整。

五要避免幼儿园“小学化”教学，重视生活和游戏对3至6岁儿童成长的价值。希望儿童在生活和游戏中学到知识和技能。

孩子散光度数高须及时矫正

在孩子治疗近视期间，有的孩子被诊断出散光，但家长对于散光的概念并不了解。邹海东安慰家长，散光是普遍存在的。他说：“人出生时都有散光，年纪大了后也会有散光。但是，目前对孩子的散光重视程度不足。”

他进一步解释：“散光和近视是有差异的。如果把近视眼睛的表面比作一个西瓜，它是一个球面，可聚焦在一个点上；而散光则是眼球表面像一个冬瓜，每一个方向都是椭圆形。当光线经过散光的眼球，可聚焦在眼睛里的多个点。其中一些点会聚焦在视网膜前，另一些点聚焦在视网膜后，所以轻度散光时，就可能出现视力模糊。”

“轻度散光者在某些距离需要动用调节力量，会出现头痛、看东西模糊、眼疲劳等症状，严重散光者如何调节都不会达到清晰的视力，看东西不清楚、扭曲，近距离工作时间越长，头痛、眼胀、看东西模糊的症状就越厉害。”邹海东说。

他还介绍：“散光分为规则性散光和不规则性散光。规则性散光又分为顺规散光和逆规散光，一般人在出生时都带有一定的顺规散光，老年人会出现逆规散光。孩子如果散光度数高，会造成近视的发生、发展。所以孩子如出现散光，一定要到医院里正规验光、检查，医生如果建议配镜，家长最好听从医嘱，进行良好矫正。”

邹海东提示家长：“散光也分为轻、中、重度。轻度散光在孩子发育早期就存在，如轻度的顺规散光。轻度顺规散光经医生分析判断后，如无明显症状，可不配戴眼镜。随着年龄发育，有些散光会减弱、减少。”

“其实，很多人出生时都是顺规散光，到一定年龄后，散光会消失；再随着年龄增长，有些人会变成逆规散光，这是一个生理过程，我们要正视。有些孩子的生理过程出现特别早，比如很早就从远视眼变成正视眼，这是我们要高度关注的，因为接下来他可能从正视眼发展成近视眼，散光也是同理。”邹海东说。

看眼睛颜色、外形可提早发现眼病

对于家长如何在早期发现孩子的眼病，邹海东表示：“孩子中最常见的眼病，应该是近视，属于屈光不正这一大类疾病。屈光不正还包括远视、散光和斜视; 其他如眼睛发炎、红眼病等眼病，是由于平时生活习惯不好引起的; 再有就是一些如肿瘤等先天性遗传疾病。”

“由于孩子，特别是低龄孩子的认知、理解和表达能力不足，很难表达清楚眼睛的不适，这时就要家长仔细对孩子的眼睛进行观察，了解眼病症像。毕竟视力不好、眼睛发育不好，会影响孩子一辈子的成长。”他说。

“家长要想早期发现孩子眼病，一是看眼睛外部形状，仔细看孩子的双眼是否对称，眼睛是不是一大一小，及是否饱满；看眼皮是否对称、有没有缺损；看眼睛的活动是否正常；还要看眼睛里是否发红或者有分泌物。

二是看眼睛颜色。中国人的眼睛是黑褐色，如果在黑褐色中看到有白色的东西，在医学上叫白瞳症，有一些是先天性白内障，也有一些是肿瘤，这需要高度关注。

三是看视力。孩子出生后，到3个月时能够看物体。这时如发现孩子不能注视眼前物体，或眼球随着光线不能很好移动，就可能提示视力不好。若家长有意识用手遮住一个眼睛，发现孩子没反应；再遮住另一个眼睛，孩子会哭闹，说明第一次遮挡的眼睛视力差，可能出现单眼视力障碍，也要引起重视。

一般来说，0至3岁是视觉发育的关键期，接下来到12岁是敏感期，在这个阶段，家长应有意识培养孩子看视力表，简单地给孩子查一下视力。一般3岁孩子的正常视力是0.5；4岁是0.6；5岁是0.8；到6岁才能到1.0以上。如发现孩子视力比同年龄段人视力低，建议尽早到医院检查，并仔细验光，明确孩子的视力是否低于正常。若低于正常，在眼科上叫弱视，需及早治疗，治疗越早恢复得越好。

四是用眼习惯。如家长发现孩子看书、看电视喜欢坐得很近，或者歪着脑袋看，说明可能存在近视、远视、散光和斜视。对孩子不良的看书、看电视等习惯，家长要关注，若孩子出现喜欢眯眼、揉眼、频繁眨眼，或扒拉眼皮、皱眉等现象，建议及时就诊。”邹海东表示。

良好饮食习惯益于保护视力

有的家长说，吃胡萝卜对视力好。那好的饮食习惯是否有益于保护视力？邹海东表示：“吃胡萝卜对视力保护有作用。孩子从保护眼睛的角度上讲，一定要不挑食、不偏食、营养均衡、主副食搭配、粗细粮结合。”

同时，邹海东还列举了现在不利于保护视力的三种饮食习惯。“一是吃得过甜。饮食过甜会消耗维生素B，降低体内钙质，减弱眼球壁弹性，眼球易扩张，眼轴增长导致近视。同时，血糖含量增加会引起晶状体变凸，引起近视；二是吃得过精。长期吃精细食物，易造成机体缺乏元素铬（主要存在于粗粮、红糖、蔬菜及水果等食物中），使晶状体变凸、屈光度增加，产生近视；三是吃得过软。咀嚼被誉为另类的‘眼保健操’，多吃胡萝卜、黄豆、水果等耐嚼的硬质食品，增加咀嚼机会，有助于保护视力。”他说。

“胡萝卜中的维生素A和叶黄素，都对眼睛有抗氧化和保护作用，可保护视网膜正常代谢。所以应该多吃绿色蔬菜、水果、蛋白质、钙、磷等，也要多吃一些肉、鱼、蛋、奶，有效改变不良饮食习惯，调整不科学的膳食结构。”邹海东告诉家长。

培养学生“自身健康第一责任人”意识

在介绍学校培养学生健康用眼行为时，马军提出，要通过四项工作逐渐培养学生“自身健康第一责任人”意识。他说：“首先，学校应开展近视防控等相关健康教育课程和活动，提升师生相关健康素养；二是中小学校要严格组织学生每天上、下午各做一次眼保健操；三是鼓励学生课间走出教室，上、下午各安排一个30分钟的大课间；四是希望教师要教会并督促学生保持正确读写姿势，指导学生科学规范使用电子产品。”

最后，马军还解答了眼保健操的防控作用。他表示：“眼保健操从50年代开始就做，对预防近视是否有作用，确实有一些争议。但请相关专家进行论证后，眼保健操是通过按眼睛周围的一些穴位，并通过眼球运动来完成。这种按摩以及眼球周围的肌肉运动，也是一种放松，使眼球的相关肌肉减少紧张，减轻调节，从理论上讲对预防近视有一定作用。”