绷紧秋冬季防疫这根弦

第三季度即将结束，但全球疫情非但没有起色，反而进一步恶化。全球单日新增病例纪录频频刷新，累计确诊病例数突破3000万。除美国外，巴西、印度、印尼等人口大国同样成为“震中”，一度复工复产的欧洲再次迎来疫情高峰。“第二波疫情来了吗”，成为全球共同关注的问题。

按照世卫组织的标准，第一波疫情的单日新增病例数几近为零，且持续相当时间后，再出现大量增加，才可算是“第二波”疫情。反观现实，以美国为代表的一些国家疫情始终未能得到有效遏制，其他地区近来新增病例数的迅猛反弹，更像是防控放松后第一波疫情的“第二个高峰”。而无论科学上如何定义疫情进入第几个阶段，在战疫胶着的情况下，随着北半球国家进入秋冬季，防控压力都与日俱增。一来，冠状病毒在秋冬的传播能力强于春夏，而此时人们又以室内活动为主，密闭环境和人群聚集容易为病毒传播提供便利；二来，秋冬是流感等呼吸道传染病的高发季节，而流感与新冠肺炎在临床表现上并不易鉴别，加大了治疗难度和扩散风险。可以说，全球抗疫形势异常严峻、不容乐观。

既然中国实践已经证明，新冠肺炎疫情可防可控，那么为什么从全球范围看，疫情愈演愈烈，而且在国家和地区之间严重不平衡？专家普遍认为，这与此次病毒的特性有着极大关系。新冠病毒传播力极强，但致死率不高，这也导致各国政府和民众重视程度迥异，一些国家出于种种原因，将其定性为“大号流感”，甚至放任宣扬“群体免疫”。病毒的特殊性，也决定了最终左右战局的，不仅仅是国力强弱、医疗水平高低，更是各国的实际治理能力和抗疫为民决心，以及民众的集体观念和自律精神。而中国的优势，恰恰是许多国家所不具备的，这也导致病毒在全世界滚雪球式蔓延，并已造成近百万人失去生命。

疫情全球大流行持续，外部输入风险也一直悬在中国头顶。近日，云南新增2例缅甸输入病例，长春发现1份进口海鲜外包装样本新冠病毒核酸检测为阳性，这都提醒我们，危险并不遥远。尽管国内生产生活已全面回归正轨，但抗击疫情具有复杂性长期性，我们既要保持警惕、严防死守，也要坚韧从容、稳扎稳打。从“早发现、早隔离、早诊断”，到使用“三药三方”，通过实践摸索出的一套抗疫方法还要坚持用好，以“四方责任”为抓手的防控网络还要坚持落实。

作为首都和国门，北京处于应对外部输入风险的前沿，防控成效为全国乃至世界密切关注，责任重、压力大。面对风险，“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的防控机制要始终保持“后台运行”。与之同时，还要通过开展爱国卫生运动、进行周末大扫除、推动垃圾分类等活动，持续提升公共卫生环境质量。在备战秋冬季防疫过程中，广大市民依然是主力军，既要参与到集体行动中来，也要保持勤洗手、常通风、戴口罩等“战时”习惯，当好自身健康的第一责任人。

从寒冬到金秋，中国人以实际行动守护家园、守护彼此，也证明了“举国同心，其利断金”。让我们全力以赴，打好秋冬季防疫这场主动仗。