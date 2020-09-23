扼制巨量食品浪费日本有何举措

众所周知，日本列岛面积狭小，山地丘陵广布，人口众多而耕地稀少，食物供给严重依赖外部，粮食问题一直是困扰日本的隐忧。日本农林水产省今年8月发布的数据显示，日本2019年度食品自给率为38%。而联合国粮农组织的数据显示，2017年日本人均粮食浪费达157千克，排名世界前列。

追求食材鲜美造成大量浪费

日本一家研究机构调查称，日本每年浪费的粮食相当于6.3亿袋10公斤大米，相当于联合国世界粮食计划署两年的全球粮食援助总量。日本社会处理这些浪费的粮食则要再花费两兆日元。

到过日本的人都会发现，日本料理看起来小而精致，感觉并不会造成很大浪费，即便日本人请客吃饭也不会点很多饭菜。但是，日本饮食素有追求食材新鲜的特点，无论是食品还是饮品，成品还是半成品，都标有“赏味期限”。而导致大量食品浪费的正是日本人对食材新鲜程度过于执着，大部分情况下，超过赏味期限的食材都会被直接处理掉。其实，赏味期限是食品保持新鲜口感的最佳时间，它并非大家概念中的保质期，超过赏味期限的食品并非都是变质食品，很大一部分仍可继续食用。然而，对超过赏味期限的火腿、膨化食品、小饼干和罐头等食品的大量不当处理造成了巨大浪费。

据了解，这些被浪费的食品中，超过一半来自相关企业，其他包括来自家庭的剩菜剩饭、未食用就直接丢弃的食物，以及烹饪过程中过度剔除而浪费的食物。有统计指出，日本超市、餐馆等商家浪费的食品约占食物浪费总量的55%。很多浪费现象的产生还体现在民众宴会、聚餐中，人们常常忙于聊天应酬而忽视菜品。

日媒报道称，日本很多食品循环公司收到的所谓“过期食品”都是可以食用的。这些食品仅有一部分在经过杀菌处理后，进一步加工制作成饲料。在日本全国，大量食品是被焚烧处理的。显然，日本消费者的节约意识还有待进一步提高。日本消费者厅2019年的一项面向3000名男女进行的调查显示，七成受访者针对食物浪费问题回答称“知道，正在努力减少浪费”。但对于是否会选择并购买临期商品，超过半数的人回答“几乎不会”和“完全不会”。

政府、社会与市场携手减少浪费

针对巨额的粮食浪费，日本政府注重从立法着手，推动减少浪费。2001年，日本实施《食品循环法》，要求食品生产企业减少废弃物排放，尽可能进行循环再利用。2019年5月，《减少食物浪费促进法案》在日本众议院获得通过。该法案明确政府有责任实施避免食物浪费的政策，要求在日本内阁府设置“食物浪费削减推进会议”，推动“食物银行”活动，即相关团体可从食品生产企业等处获得即将废弃的保鲜期内的食品，免费提供给福利设施或生活困难者。据悉，日本浪费食品中心通过收购或接受捐赠将这些食品收集起来，再利用其运营的连锁店低价销售，或用于援助福利设施、慈善机构和生活困难者。

同时，为了减少浪费，日本的超市一直有将临期商品限时降价的传统。许多临近过期的食品降价销售，可以有效减少食品的浪费，这一举措正在零售行业不断扩大。从2019年秋天开始，许多日本的著名便利店开始对临期盒饭和饭团采取实质性降价。还有人从中看到商机，运营起一种特殊超市，专门售卖将要过期或刚刚过赏味期的食品，售价比普通超市要便宜一半以上，因此也吸引了大批顾客。

许多日本餐厅也有提供半份菜的服务，还有的餐厅会根据食客的需求去掉忌口食材，准备小分量套餐，并在消费者点餐时建议其适量点餐。据报道，日本长野县松本市政府发起了一场“3010活动”，希望大家在聚餐开始后的30分钟内专心用餐、不要离席，并在聚餐结束前10分钟再次回到自己座位，将食物吃完。松本市政府还呼吁民众在家也开展“3010活动”，即每月30日积极利用冰箱里临近保质期的蔬菜、肉类等烹制菜肴，每月10日与孩子们一起利用一些可食用但经常被扔掉的蔬菜茎秆和外皮来烹饪食品。

新冠肺炎疫情在日本暴发后，许多日本人都减少了外出就餐，很多酒店、餐厅的预约被取消，导致已准备好的食材面临被大量浪费的局面。对此，一些餐厅一方面提供外带服务，将食品制成便当出售，减少食材浪费；另一方面，通过网络将自己可能过期的食品打折出售。

日本政府还制作公益短片，通过网络、电视等多种形式，向民众普及生活窍门，减少食品浪费。例如，让民众充分了解自家冰箱内食品，清楚冰箱内食品的消费期限等，根据具体情况进行食品采购；让消费者在做菜时尽量把原材料切得小一些，这样如果食品做多了吃不了，方便保存；外出就餐时，要根据自己的食量点餐，不要为了餐厅的“最后一次加餐”而点过量的食物。

（本报东京9月22日电 本报驻东京记者 张冠楠）