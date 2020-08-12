大力培育“消费不浪费”餐饮文化

“民以食为天”，现在生活好了，吃好一点、吃精一点，扩大餐饮消费，不仅无妨而且应该。尤其是为了对冲疫情的影响，更应该把提振消费信心、扩大消费能力放在重要位置。但我们提倡的是消费而不是浪费，绝不能把浪费当成消费。要在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，让“吃多少点多少”“吃不了请带走”成为共识和习惯。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。（相关报道见03版）

“洪范八政，食为政首”，对任何一个国家来说，粮食安全都是基础工程。虽然我国已告别“吃不饱肚子”之虞，但并不意味着我们可以不再重视粮食安全。日前，联合国发布《2020年世界粮食安全和营养状况报告》指出，由于新冠肺炎疫情对健康和社会经济造成影响，一些国家弱势人群的粮食安全和营养状况很可能进一步恶化。这也从一个侧面提醒我们，必须高度重视粮食安全。

保证粮食安全，从方向上讲主要有两点，一是生产，二是消费。切不可小看了消费，“针尖大的窟窿斗大的风”，一个人一顿饭可能浪费得不多，但所有人累积起来就十分惊人。据统计，2017年我国城市餐饮业仅餐桌上食物浪费量就高达1700万至1800万吨，相当于3000万人至5000万人一年的食物量；2018年，全国餐饮业人均食物浪费量为93克每人每餐，浪费率达11.7%。如果能最大限度消除餐饮浪费，中国的粮食安全无疑将得到更大保障。

习总书记强调，制止餐饮浪费要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制；要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。这些工作中，培育积极健康的餐饮文化必不可少。

包括中国在内，许多国家都有崇尚节约的文化传统。“俭，德之共也，侈，恶之大也”“节用于内，而树德于外”，我国前贤的态度，代表着最朴素最广泛的社会认知，尤其是在对待粮食问题上，鉴于劳作之不易、收成之不测，更是节俭当先。强调节约粮食、遏制餐饮浪费，不仅是为了夯实粮食安全的基础，也是为了涵养社会主流价值观。

近年来，各地区各部门出台相关文件，开展“光盘行动”等措施，大力整治浪费之风，积极健康的餐饮文化正在生成。体现在餐饮消费上，“舌尖上的浪费”现象有所改观，特别是群众反映强烈的公款餐饮浪费问题得到了有效遏制。同时要看到，不健康的消费观和价值观依然存在，仍有一些人习惯了讲排场，对餐饮浪费不以为然；一些人出于“不在乎”的心理，认为现在生活条件好了，浪费一点没有什么，而且认为“浪费也是消费”，并没有什么大错。

现在生活好了，吃好一点、吃精一点，扩大餐饮消费，不仅无妨而且应该。尤其是为了对冲疫情的影响，更应该把提振消费信心、扩大消费能力放在重要位置，采取各种措施鼓励更多人走进餐馆，推动餐饮行业全面复苏繁荣。但是必须强调，我们提倡的是消费而不是浪费，绝不能把浪费当成消费，那种“吃得少点得多”，任由食物浪费而不愿打包带走的行为，反映了一种落后的需要抛弃的餐饮文化。应该在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，让“吃多少点多少”“吃不了请带走”成为共识和习惯。餐饮行业要加强自律，大力培育“消费不浪费”的餐饮文化；社会各界要强化参与和监督，为培育“消费不浪费”餐饮文化创造良好条件。

“民以食为天”，粮食安全是国家安全的重要基础；“成由勤俭破由奢”，勤俭节约连着艰苦奋斗，是成事之根基。培育“消费不浪费”的餐饮文化，一方面要鼓励积极消费、扩大消费，另一方面，要坚决反对铺张浪费和大手大脚，坚决抵制拜金主义、享乐主义，让“厉行节约粮食、反对餐饮浪费”在全社会蔚然成风。（本报特约评论员）