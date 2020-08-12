热词：滚动 妇幼　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

大力培育“消费不浪费”餐饮文化

2020年08月12日08:18 来源：北京青年报

“民以食为天”，现在生活好了，吃好一点、吃精一点，扩大餐饮消费，不仅无妨而且应该。尤其是为了对冲疫情的影响，更应该把提振消费信心、扩大消费能力放在重要位置。但我们提倡的是消费而不是浪费，绝不能把浪费当成消费。要在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，让“吃多少点多少”“吃不了请带走”成为共识和习惯。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出，餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识，今年全球新冠肺炎疫情所带来的影响更是给我们敲响了警钟。（相关报道见03版）

“洪范八政，食为政首”，对任何一个国家来说，粮食安全都是基础工程。虽然我国已告别“吃不饱肚子”之虞，但并不意味着我们可以不再重视粮食安全。日前，联合国发布《2020年世界粮食安全和营养状况报告》指出，由于新冠肺炎疫情对健康和社会经济造成影响，一些国家弱势人群的粮食安全和营养状况很可能进一步恶化。这也从一个侧面提醒我们，必须高度重视粮食安全。

保证粮食安全，从方向上讲主要有两点，一是生产，二是消费。切不可小看了消费，“针尖大的窟窿斗大的风”，一个人一顿饭可能浪费得不多，但所有人累积起来就十分惊人。据统计，2017年我国城市餐饮业仅餐桌上食物浪费量就高达1700万至1800万吨，相当于3000万人至5000万人一年的食物量；2018年，全国餐饮业人均食物浪费量为93克每人每餐，浪费率达11.7%。如果能最大限度消除餐饮浪费，中国的粮食安全无疑将得到更大保障。

习总书记强调，制止餐饮浪费要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制；要进一步加强宣传教育，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围。这些工作中，培育积极健康的餐饮文化必不可少。

包括中国在内，许多国家都有崇尚节约的文化传统。“俭，德之共也，侈，恶之大也”“节用于内，而树德于外”，我国前贤的态度，代表着最朴素最广泛的社会认知，尤其是在对待粮食问题上，鉴于劳作之不易、收成之不测，更是节俭当先。强调节约粮食、遏制餐饮浪费，不仅是为了夯实粮食安全的基础，也是为了涵养社会主流价值观。

近年来，各地区各部门出台相关文件，开展“光盘行动”等措施，大力整治浪费之风，积极健康的餐饮文化正在生成。体现在餐饮消费上，“舌尖上的浪费”现象有所改观，特别是群众反映强烈的公款餐饮浪费问题得到了有效遏制。同时要看到，不健康的消费观和价值观依然存在，仍有一些人习惯了讲排场，对餐饮浪费不以为然；一些人出于“不在乎”的心理，认为现在生活条件好了，浪费一点没有什么，而且认为“浪费也是消费”，并没有什么大错。

现在生活好了，吃好一点、吃精一点，扩大餐饮消费，不仅无妨而且应该。尤其是为了对冲疫情的影响，更应该把提振消费信心、扩大消费能力放在重要位置，采取各种措施鼓励更多人走进餐馆，推动餐饮行业全面复苏繁荣。但是必须强调，我们提倡的是消费而不是浪费，绝不能把浪费当成消费，那种“吃得少点得多”，任由食物浪费而不愿打包带走的行为，反映了一种落后的需要抛弃的餐饮文化。应该在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，让“吃多少点多少”“吃不了请带走”成为共识和习惯。餐饮行业要加强自律，大力培育“消费不浪费”的餐饮文化；社会各界要强化参与和监督，为培育“消费不浪费”餐饮文化创造良好条件。

“民以食为天”，粮食安全是国家安全的重要基础；“成由勤俭破由奢”，勤俭节约连着艰苦奋斗，是成事之根基。培育“消费不浪费”的餐饮文化，一方面要鼓励积极消费、扩大消费，另一方面，要坚决反对铺张浪费和大手大脚，坚决抵制拜金主义、享乐主义，让“厉行节约粮食、反对餐饮浪费”在全社会蔚然成风。（本报特约评论员）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn