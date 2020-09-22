直播预告：带你走近神经眼科

眼睛是一个强大又复杂的感觉器官，是认识世界的媒介。据了解，大脑中大约有80%-90%的知识和记忆都是通过眼睛获取的，视觉神经在这其中起着重要的作用。因此，如果视神经发生病变，视力便会减退甚至导致全盲。

神经眼科与普通眼科有什么不同？哪些疾病是神经眼科的治疗范畴？2020年9月24日（周四）14:00-15:00，人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端将邀请解放军总医院眼科医学部神经眼科专业负责人魏世辉，分享神经眼科的相关科普内容，欢迎收看！

专家介绍

魏世辉，解放军总医院第一医学中心眼科主任医师，博士生导师。

中华医学会眼科学分会神经眼科学组组长，中国医师协会眼科医师分会神经眼科专业委员会主任委员，全军医学科委会眼科专业委员会副主任委员，北京医学会眼科学分会委员会副主任委员，亚洲神经眼科协会ASNOS常委，是中山大学眼科中心、南开大学、天津医科大学眼科中心、吉林大学、汕头大学医学院第一附属医院的客座教授。国内著名神经眼科专家，中国神经眼科专业开创人之一。

擅长：神经眼科疾病，特别是视神经疾病的诊断和治疗。

什么是神经眼科学？

神经眼科学是介于眼科学和神经病学之间的一门学科，其范畴盖于眼科和神经病学两方面的知识。

神经眼科学是一门临床交叉、边缘学科，是眼科学的一个新兴分支，横跨眼科、神经内科、神经外科、耳鼻咽喉头颈外科等多个专业，主要关注与眼部知觉和运动相关的神经系统疾病。

神经眼科学是一门新兴、边缘学科，近年影像技术、神经和计算机等学科的快速进步奠定了神经眼科的发展基础，受到眼科及神经科医师的关注和重视，成为眼科的一个重要亚专科。

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