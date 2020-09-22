第二届中国医学影像AI大会上海举办，医疗AI行业将迎来新标准

9月19日，由中国医学影像AI产学研用创新联盟（CAIERA）主办的第二届中国医学影像AI大会，在上海国际会议中心开幕。

第二届中国医学影像AI大会放射影像数据库建设启动仪式现场

中国医学影像AI产学研用创新联盟理事长刘士远在开场致辞中表示，在新基建和5G+AI+数据中心技术发展的大背景下，国内医疗AI行业经过近十年的发展已经迎来重要窗口期，中国医学影像AI产学研用创新联盟将把握机遇，搭建平台，整合产业资源，联合上下游各方力量，推动行业产品落地，促进行业标准形成，催化新技术、新业态、新模式的深度融合，实现行业的整体发展。

国家药品监督管理局副局长徐景和在会上谈到，近年来国内医学影像产品的保有量持续增长，国产化进程不断加快。但也必须看到，我国医学影像产业发展起步较晚，整体竞争力较弱，中高端产品的国产占有率仍然偏低。医疗器械企业要鼓励研发创新，同时也要落实主体责任，重视质量管理体系标准建设，确保产品安全。

中国食品药品检定研究院医疗器械检定所所长李静莉在会议现场介绍称，中检院作为标准归口单位，目前针对医疗AI的问题也在组织新标准、新方法、新工具的研究，以适应行业快速、跨越式发展，也已经有很多研发和医疗机构的科研人员加入到标准研究工作当中。专家团队群策群力，共同打造科学的标准体系，提升AI产品质量评价能力，服务产业与监管需求。

大会现场还举行了放射影像数据库建设启动仪式。据国家卫生健康委员会能力建设和继续教育中心（以下简称“中心”）主任杨爱平介绍，2015年起，中心就启动了“一库两平台”的整体业务体系架构工作。 “两平台"包括：针对医疗卫生专业技术人员的全国远程继续医学教育平台、针对各类医院管理人员的全国远程现代医院管理能力建设平台；“一库"是指基于对两大远程教育平台内容支撑的医学图像数据库。

据悉，医学图像数据库除了可以为医学教育提供数据支撑、教学资源支持外，还可以在支撑临床辅助诊断和医学科研，以及在相关人工智能产品的研发方面发挥更大作用。目前，超声专科已收集5个器官、59种疾病、数千例数据。在此基础上，中心拓展了肝胆肿瘤数据库、放射影像数据库、眼科数据库建设工作。此次放射影像库建设启动以后，中心还将和CAIERA共同加强多器官、多任务的标注能力建设，成立更多亚专业学组。

飞利浦大中华区副总裁陈胜裕、GE医疗中国总裁兼首席执行官张轶昊、联影智能联系CEO沈定刚、数坤科技董事长毛新生、依图医疗副总裁方骢等AI医疗企业代表，参与大会圆桌讨论并做经验分享。