《清肺排毒汤组画》董希源创作展”在京举办

9月21日，由国家中医药管理局、中共福建省委宣传部、中国美术家协会联合主办的“绘本草精华 扬中医国粹——《清肺排毒汤组画》董希源创作展”在中国政协文史馆开展。此次展览所展出的42幅《清肺排毒汤组画》是由全国政协委员、著名画家董希源创作。

国家中医药管理局党组成员、副局长王志勇，中共福建省委宣传部副部长叶燊，中国美术家协会分党组书记、驻会副主席徐里出席了开幕活动。徐里代表主办方致辞。

展览开幕式由中共福建省委宣传部副部长叶燊主持。他表示，“疫情面前，文艺何为？”福建省美协副主席、画家董希源在密切关注疫情态势的同时，因中医药在诊疗方案中所发挥的巨大作用而迸发灵感，用他所擅长的艺术形式，表达对中医药的礼赞与热爱，传播与弘扬伟大的抗疫精神，阐释新时代福建艺术家的家国情怀和使命担当。

徐里表示，画家董希源历时近五个月创作的《清肺排毒汤中草药图》国画作品，是中医药与中国画两大国粹一次圆通融合的有益尝试，也是由中国美协画家将抗击新冠疫情中发挥重要作用的传统中药方剂搬上画卷，以传统中国画艺术的形式为传统中草药画像、立传。在这批精心绘制的作品中，充分展示了大时代洪流中充满家国情怀的艺术家所呈现出来的强烈的忧患意识和社会责任感。

董希源表示，自己从小就对中医药怀有敬畏之心，多年来也始终推崇中医药文化。今年2月4日，正逢疫情暴发不久，他就在全国政协委员履职平台提交建议，呼吁尽早出台中医药防治方案。当知道“清肺排毒汤”问世，并在抗疫中发挥重要作用时，他非常兴奋。除了建言献策，捐款捐物，发动更多自由职业艺术家融入抗疫战争中，他更深知，作为艺术家代表，最应该做的事情，就是用手中的画笔，鼓舞士气，振奋人心，传播正能量，传播防疫抗疫知识，实实在在地为疫情防控工作作出贡献。董希源立即动笔，以抗疫利器“清肺排毒汤”为创作题材，画出该剂药方中的21味中草药，为中医药造像，讲好中医药抗击疫情的中国故事。今年5月参加全国两会时，董希源将正在创作中医药抗疫题材作品与一些委员交流，得到多方鼓励和支持，这更坚定他创作的决心和信心，最终在今年8月初，将这42幅作品完整呈现。董希源表示，此次创作不仅是为了艺术，更希望能为中医药在全社会的普及，以及传承创新发展，做出一个中国画家力所能及的贡献。

据悉，本次展览将持续到9月30日。