中医药文化走进人大附中

“这是辛夷，有发散风寒的功效；这叫金银花，是清热解毒的良药；苍术主要用于燥湿健脾、祛风湿……”10月22日，在中国人民大学附属中学逸夫楼报告厅内，该校的老师用这样生动的语言，为学生们讲解中药材的特点与功效。“让学生们学习中药材知识，可以激发孩子们了解中医药的兴趣，提高青少年对中医药的认知度。”人大附中的张老师说。

当日，2019年全国中医药文化进校园（北京站）活动正式举行。活动中，人大附中介绍了该校“以课程开设为主体，以教材开发和活动开展为两翼，以研究开拓引擎”的中医药文化进校园的工作体系，并展示了学生们探索中医药科技创新、开展中医药社团活动等一系列优秀成果。

国家中医药管理局副局长王志勇对人大附中开展中医药文化进校园所取得的成果给予充分肯定。他指出，青少年是祖国的未来、民族的希望，中医药文化进校园，让青少年学习中医药、喜欢中医药、传播中医药，是中医药传承创新发展的力量源泉，是引导青少年迈进中华文明宝库、学习了解中华优秀传统文化的重要途径，是一件惠当前、利长远的大事、好事、实事。他希望越来越多的人参与到中医药文化进校园的活动中来，传承中华文化基因、播撒健康生活种子。

活动上，人大附中与全国18个中小学校成立全国中医药文化进校园学校联盟，成员单位间将依靠联盟这一平台相互交流学习各自开展中医药文化进校园工作的经验，帮助更多学校深入、扎实地开展中医药文化进校园活动。

此外，活动现场设置中药标本展示、中药种植AR体验、中医适宜技术体验、中药香囊制作等活动，吸引大批学生前来参观体验，近距离感受中医药文化。

此次活动由中医中药中国行组委会主办，《中国中医药报》社及人大附中承办。国医大师晁恩祥，中央文史研究馆馆员、创新人才教育研究会会长刘彭芝，人大附中总校校长刘小惠出席活动并致辞。