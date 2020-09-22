9月18日，2020年欧洲肿瘤内科学会年会（ESMO）在线上举办，共为期三天。9月21日，2020 ESMO研究数据发布会在京举行，北京大学肿瘤医院沈琳、解放军总医院第五医学中心徐建明、和黄医药首席科学官苏慰国、和黄医药市场销售副总裁马须春参与会议。

会上，解放军总医院第五医学中心徐建明与来自北京大学肿瘤医院的沈琳，针对肿瘤领域医生和患者关注的重点，对神经内分泌瘤进行了科普解读。

解放军总医院第五医学中心徐建明表示，神经内分泌瘤（NET）是一种可以发生于全身多组织和器官、生长缓慢的肿瘤，以胃肠胰的神经内分泌瘤最为多见，按照原发部位的不同，可以分为胰腺NET和非胰腺NET。“我们所熟知的苹果前CEO乔布斯，正是由于不幸罹患胰腺来源的神经内分泌瘤而去世。”徐建明说。在过去的几十年里，神经内分泌瘤曾被认为是一种罕见的“疑难杂症”，这是由于其在早期进展缓慢、没有特异性的症状，难以被发现，往往在发生转移后才能被诊断出来导致的。随着胃肠内镜及其它临床技术的发展，检测手段的日渐丰富，NET患者的确诊率逐年提升，但患者可以采取的治疗方式却一直很局限。

北京大学肿瘤医院沈琳表示，随着精准创新靶向药物研究的进一步深化和拓展，患者用药得到缓解和扭转。