胰腺“长”在胃上 罹患罕见病婴儿在上海获救

记者29日获悉，一个因胰腺“长”在胃上导致超低血糖、生命垂危的婴儿在复旦大学附属儿科医院多科室联合精准治疗后康复出院。据悉，这样的病患十分罕见。

据了解，该婴儿来自湖北，出生第2天因超低血糖导致无力“吃奶”。多次治疗后，孩子的血糖水平仍无法稳定，最终来到复旦大学附属儿科医院内分泌遗传代谢科。医生确认了孩子所患为先天性高胰岛素血症。

复旦大学附属儿科医院内分泌遗传代谢科主任、中国医师协会青春期健康与医学专业委员会副主任委员、医学内分泌学组副组长罗飞宏教授说，先天性胰高血糖素血症是一种罕见疾病，由于遗传的缺陷导致胰腺不加控制地释放胰岛素，引发不同程度低血糖，若救治不及时，患者将出现不同程度的脑损伤，重者死亡。

在复旦大学附属华山医院PET中心专家协助下，患儿的病灶很快得到确诊。医生通过腹腔镜手术探查结果发现，患儿的胰腺发育畸形。正常的胰腺类似舌头，是一根长条形的结构，而患儿的胰腺中部长出一个罕见的“凸起”，并黏连在胃窦部。这导致胰岛素分泌异常。 手术是切除该病灶的唯一方法。

复旦大学附属儿科医院多领域专家反复多次组织讨论，以寻求最安全的手术治疗策略。最后，专家经过细致分离非常完整地切除了这异位胰腺。

据介绍，经过10天左右的术后康复，目前患儿已经停用所有药物、自主饮食，血糖正常稳定，康复出院。(孙国根 陈静)