专家：《新编中国药材学》是《中国药材学》的传承与发展

9月19日，在中国健康传媒集团主办、中国医药科技出版社承办的《中国中药资源大典——中药材系列》编撰出版会议暨《新编中国药材学》新书发布会在京举行。

会上，中国健康传媒集团董事长吴少祯介绍，《中国中药资源大典——中药材系列》丛书由中国医药科技出版社申请立项。《新编中国药材学》于9月中旬正式出版，至此，该系列丛书完成全部编撰出版工作。

中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦作为该系列丛书主编表示，为促进中药材规范化种植，做好中药材品质研究与评价，以及建立完善中药饮片质控体系，于2016年开始组织编撰《中国中药资源大典——中药材系列》著作。

“新出版《新编中国药材学》是对《中国药材学》的传承与发展，从药材来源、本草考证、原植物、主产地、药材鉴别、质量评价、化学成分、药理作用、用药警戒或禁忌、分子生药等方面较系统地描述了每一药材全貌，内容丰富，科学实用，是一部具有较高学术参考价值的工具书。”黄璐琦说。

国家药品监督管理局副局长颜江瑛表示，中药资源是中医药事业发展的重要物质基础，也是做大做强中药产业和发展健康产业的重要载体。《中国中药资源大典——中药材系列》对进一步改善中药材生产方式，促进中药材规范化种植，做好中药材品质评价，保证中药材质量稳定，建立完善中药饮片质控体系，做大做强中药产业和发展健康服务业等都将发挥重要作用。