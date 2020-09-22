首儿所日间手术中心“提速”，最短预约时间3天

为了解决外科手术住院难、手术预约等候时间长的问题，首儿所通过延长时间和精细化管理为日间手术中心“提速”，目前，日间手术预约时间从一两个月缩短到最快3天。

推新举，减少择期手术积压

家住河北的方先生是第二次来首儿所，他的孩子1岁6个月，患有腹股沟斜疝，已经在普通（新生儿）外科就诊并完成了术前检查和核酸检测。今天他取出检查结果后，径直来到位于门诊楼四层的日间手术中心麻醉门诊，麻醉医生张弦根据检查、检验结果评估了患儿手术耐受情况，认为符合日间手术条件，随后护士为他预约了3天后的手术。张弦告诉家长，“如果没有特殊情况，手术当天上午办理入院手续，进行腹腔镜疝修补术，手术时长大约30分钟，在二级恢复室观察约2小时后，没有麻醉和手术并发症，镇痛效果满意，下午就可以回家了。”

据了解，首儿所日间手术中心于2019年6月正式运行，采用“集中收治，集中管理”的模式，配置有2个手术间和10张麻醉恢复病床，可开展7个科室的20个病种手术。日间手术可实现当天入院手术，当天出院回家。医务处处长王菲介绍说，“去年日间中心启用后，得到了广大患儿和家长的欢迎，尤其是8月暑期，手术量已达到276人次，9月开学后才有所回落。今年受疫情影响，上半年的择期手术积压，从3月份开始，手术量一直呈直线上升，预计手术量还将超过去年暑期最高峰。”

虽然是择期中小手术，但有的疾病也有潜在风险和痛苦，家长们都希望能够尽早手术。党委书记刘中勋表示，“人民群众看病就医是刚需，在疫情常态化的形势下，要做好一手抓疫情防控，一手抓医疗服务。因此我们决定进一步优化日间手术中心的流程，加快患者周转，既能为患儿解除病痛，又能避免家属聚集，防止交叉感染，为医院和社会减轻疫情防控压力。”

“出现‘淡季不淡’的情况，一是手术需求量大，二是工作效率提高了。”麻醉科主任潘守东表示，从9月初开始，日间手术中心的工作时间延长，上午提前开台时间，中午不休息；采用分时段预约，并且精确到2小时，达到手术间的“无缝衔接”；设立专科手术日，尽量将同一病种安排在同一天，这种类似“流水线”的方式，既提高了效率，又减少差错，还能提高手术医师的技术水平。

重服务，开展儿童特色舒适化医疗

“已经帮您预约了9月25日下午的霰粒肿手术，我会提前一天给您打电话，告知具体的手术时间和禁食禁水时间，请一定要注意接听。”日间手术中心预约窗口的护士正在跟家长交待术前注意事项。

“不要小看这一次电话，护士要和家长除外特殊情况，确定第二天手术能顺利开展，还要告知具体的手术时间，避免家长提前到医院等待，最重要的是很多家长知道术前6小时不能进食、2小时不能喝水，但总掌握不好或者忘记，护士就会计算好、提醒到位，不让孩子有饥饿、口渴的不适感。”潘守东表示，以病人为中心，站在患儿和家长的角度，从他们的需要出发，去提供便利和舒适化医疗服务，是麻醉科的发展理念和工作目标。

哭声是儿童医院手术室的“背景音乐”，但在首儿所日间手术中心候诊区的孩子们却“忙得顾不上哭”，两三岁的男宝宝坐在“小汽车”里研究着方向盘，女宝宝在医院志愿者的陪伴下读着有声绘本，年龄大的孩子专心致志地用平板电脑看动画片。这是麻醉科开展的应对孩子术前焦虑的非药物疗法，就连“术后哭声”也可以采用多模式联合镇痛来解决。

多模式联合镇痛是指患儿手术后联合使用静脉止痛、伤口局部止痛和口服止痛药。潘守东表示，“三种止痛方式，三种止痛药物，能发挥协同作用，起到一加一大于二的止痛效果，而且药物剂量小、副作用小，适用于所有年龄段的孩子。”他说，自从创建“无哭声手术室”后，医生的观念也发生了转变，哭声从“正常现象”变成了“风险提示”。“如果我听到哪个手术间有哭声，一定要跑过去，看看是不是出了问题,是不是哪里的工作没有做到位。”

保安全，全程质控降低手术风险

很多人认为日间手术在24小时内完成，似乎没那么复杂，其实不然。日间手术时间虽短，但患者入院前评估、麻醉评估、离院前评估等该做的检查和评估一项都不能少，只有符合条件的患者才能进行日间手术，术后确认没有手术和麻醉并发症风险，才可以出院。

潘守东介绍，“安全是日间手术的生命线，我们要求所有日间手术患儿都要到麻醉门诊进行评估，麻醉医生通过询问病史、查体、查看检查报告，提早了解患儿的身体状况，做好相应的麻醉准备；对有相关合并症的患儿进行指导，必要时还要进行进一步检查，优化术前管理，来最大限度地保证手术和麻醉的安全性。”

此外，麻醉医生和护士会对家长进行相关知识的宣教，家长通过扫描二维码，可获得日间手术前准备注意事项。患儿出院时，还会收到一份术后居家护理告知书，标注有24小时联系电话。患儿出院第一天，护士会进行电话随访，询问患儿术后有无切口出血、疼痛、发热等不适，以及是否遵医嘱服药等，并做好随访记录。

谈及中心今后的发展，潘守东表示，目前日间手术中心主要开展一、二级手术，日间手术量约占全院总手术量的30%。随着医疗技术的发展和医护人员的经验积累，将逐步开展三、四级手术，病种收治范围也将扩大到30个以上，如阑尾炎、嵌顿疝、骨折复位和介入手术等，预计将来日间手术量将达到总手术量的50%以上。对于手术相对复杂的患儿，医院将采用“集中管理，分散收治”的模式，手术后回到专科病房进行专科护理和观察，次日24小时内出院，这样可以更好地保障复杂日间手术的安全性。（文/池杨）