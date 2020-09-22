大疫大灾更显中医本色

新冠肺炎疫情发生后，中国中医科学院迅速组建国家中医医疗队驰援武汉，整建制接管独立重症病区，35名队员奋战66个日日夜夜，治愈百余名重型、危重型患者，彰显了中医“国家队”的实力、责任和担当。他们身上闪耀的医者精神令人敬仰。

闻令而动、奋勇当先的战斗精神。这是驰援武汉的第一支国家中医医疗队，也是北京第一支、全国第三支援鄂医疗队。半天内300多人请战，10小时成队出发……他们如人民军队般召之即来雷厉风行，只为及时贡献中医力量，救同胞于水火。

充满自信、敢于胜利的乐观精神。环境恶劣，挡不住医疗队员勇战“红区”。他们主动整建制接管一个重症病区，诊疗、护理、抢救样样做到最好，用事实改变了“中医是慢郎中、老古董”的认识误区，为中医参与重症救治留下浓墨重彩的一笔。

传承创新、严谨求实的科学精神。医疗队在争分夺秒救治患者的同时，总结出系统性的中医诊疗方案，实现了随机对照的临床观察研究，拟定出核心方、研发出有效方剂。他们将中医药对此次疫病的认知、理论及临床经验创新转化，以实际行动传承中医药防治疫病的精华，提升了民众对中医药的信心。

甘于奉献、大爱无疆的医者精神。查舌苔、诊脉、喂服中药拉近了医患距离，耳穴压豆、八段锦舒缓了患者压力……医疗队充分发挥中医药特色优势，治病又“治心”，将人文关怀贯穿始终，赢得了患者赞许，也让中医“大医精诚”的理念更加深入人心。

因为医者用心用命，大疫大灾不再肆虐。唯愿中医人永葆本色，继续传承精华、守正创新，为护佑国人健康作出更多贡献。

（新华社北京9月21日电 记者田晓航）