孩子口腔健康，要均衡饮食限糖减酸

“平衡膳食模式，饮食多样均衡；科学鉴别糖类，远离添加糖；少喝碳酸饮料，避免牙齿损伤；多吃瓜果蔬菜，减少烟酒槟榔；提倡母乳喂养，健康饮食习惯；不要带着口腔疾病怀孕；刷牙漱口用牙线。”这些是国家卫健委疾病预防控制局、中华口腔医学会等，在9月20日第32个“全国爱牙日”联合推出的口腔健康核心信息及知识要点。

疾控专家指出，过量摄入高糖、高脂肪、高盐、低纤维的食物，不仅与冠心病、脑卒中、糖尿病、癌症、肥胖有关，也和龋病、牙周病等口腔疾病密切相关。建立健康的膳食模式，可以同时预防全身疾病和口腔疾病。

饮食多样化、平衡膳食有利于口腔健康。专家建议平均每天至少摄入12种、每周25种以上食物，多吃五谷杂粮蔬菜水果。这些富含维生素、矿物质、膳食纤维的食物有利于预防心血管疾病、糖尿病、肥胖等慢性病，也有利于牙齿的发育和预防龋病、牙周病、牙酸蚀症和口腔癌等口腔常见病。

要防范游离糖对牙齿的危害。专家指出，游离糖分为两种，一种是存在于纯果汁、浓缩果汁及蜂蜜中的糖，其常给人以“天然”“健康”的印象，但水果制成果汁后成为游离糖，致龋性就会增加。另一种游离糖是指添加到食品中的蔗糖、葡萄糖和果糖及糖浆，也称添加糖，其不仅存在于饮料、糖果、蛋糕、饼干、甜点、蜂蜜、糖浆、蜜饯等甜味零食，还可能隐藏在“不甜”的加工食品中，如番茄酱、酸奶、咖啡、膨化食品、芝麻糊、核桃粉、话梅等。很多市售婴儿食品添加糖含量也很高，因此要警惕不小心吃掉的添加糖。

爱护牙齿，保护口腔健康，要从孩子做起。专家指出，含糖饮料及碳酸饮料摄入过多或睡前喝饮料等习惯，可显著提高儿童青少年患有酸蚀症危险。建议减少碳酸饮料的摄入，以避免对牙齿的损害，日常生活中选择用水代替饮料。

儿童时期是养成良好饮食习惯的最佳时期，专家指出，目前很多市售的做工精细食品，入口即化且甜粘，无需用力咀嚼即可下咽。这一方面容易造成食物残渣在牙齿表面的堆积，牙菌斑容易聚集繁殖，诱发龋病，另一方面也不利于口腔发育和咀嚼功能的训练。建议家长给孩子制作无添加糖或低添加糖饮食，让孩子不偏食、爱吃少盐少油少糖的食物，养成健康膳食习惯将受益终身。（记者 王凯）