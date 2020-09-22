久病未必成医 老年人凭经验用药隐患多

【现象】 一个方子吃好多年，被“忽悠”迷信保健品，老年人凭经验买药让子女忧心忡忡

【对策】 专家提醒，病情不同，使用药物也不同，吃药必须遵医嘱；更不能用保健品代替药物，以免贻误病情

身体一出现不适，老人就会凭经验自行买药，老年人乱吃药所造成的后果不容忽视——现在社会上出现了一种“钱多乱吃药”的怪现象，让不少年轻人为父母的健康忧心忡忡。

老人凭“经验”吃药 家人很头疼

路过药店就进去买药、家里到处都是药、身体不舒服了自行服药……家住丰台区的张女士的这些用药问题一直困扰着她的女儿，说也不听，劝也不听劝，让女儿很是头疼。

“我妈身体哪不舒服了，就自己找药吃，从来不去医院看病。我们在家都戏称她为‘张大夫’。我爸最烦我妈的一点就是碰到药店就要进去买点药，总之就是不走空。”张女士的女儿说，母亲今年58岁，患有高血压和冠心病，10年前还做过心脏支架手术，本应该更遵医嘱的她，不仅很少去医院复查，身体哪不舒服了，还自己配药服用。

令人担心的是，随着年龄越来越大，张女士多了很多小毛病，女儿劝她去医院，她从来不去，还总和家人说自己的身体自己最了解，她买的药都没问题。“几年前开的药方，她觉得服用后效果很好，现在好几年过去了，一觉得身体不舒服，她还去按照那个方子开药服用，对不对症也不管。” 张女士的女儿说。

同样的问题，也发生在刘平（化名）身上。刘平家住东城区景山东门，今年70岁，为了治疗糖尿病、高血压、高脂血症，刘平一直坚持吃药，每次吃五六种，可是血糖、血压、血脂控制得都不太理想。老伴儿让他去医院，他总说太麻烦。直到有一天刘平头晕特别厉害，一测血压竟然有180/100（毫米汞柱），赶紧去急诊就诊，医生问他吃了什么降压药？他说看到老伴儿吃的降压药是进口的，自己就做主把药换成进口药，药也吃了，咋还能血压高呢？

保健品当必备品 血糖越吃越高

像张女士和刘平这样爱吃药的老年人并不在少数，在老年群体中，还有部分老年人除了生病要吃药，保健品更成为“祛病强身”的必备品。

家住东城区灯市口的张强（化名）今年62岁，确诊糖尿病5年有余，血糖一直控制不好，但却最喜欢吃点心，可医生叮嘱他血糖太高，不能吃。张强为了这事很郁闷，听说某种新研究出来的保健品特别神奇，吃着点心也能降糖，这可说到他的心坎儿里了，赶紧买了好几个疗程的药，停了医生给他开的降糖药，边吃保健品边吃着点心，心里别提多惬意了。可最近张强觉得浑身没力气，不爱吃饭，连最爱吃的点心也提不起兴趣了，还总是觉得口干，人一天比一天虚弱，儿女赶紧把他送到医院急诊，一测血糖30多（毫摩尔/升），吓了老人一跳，他想自己一直好好吃着保健品，咋不管事呢？为此，老人很是郁闷。

怎么正确服药？专家提个醒

高血压、糖尿病、高脂血症……随着年龄的增长，越来越多的疾病在老年人身上出现，吃药已经成为司空见惯的事情。但是，药到底该怎么吃呢？保健品能替代药物吗？老年人吃药应该注意些什么呢？北京市隆福医院老年病科主治医师王爽提醒老年人，不能轻信保健品的宣传，保健品不是药品，有疾病还是要到正规医院治疗，不能用保健品代替，以免贻误病情。另外，每个人的病情都不同，适合的药物也不同，医生会根据病情给出个体化的治疗方案，不能自行随意换药，要遵医嘱。

对于服药，王爽提出了几点建议：

服药分时间：服药其实有很多讲究，有的药物需饭前吃，有的药物需饭后服，有的要吞服，有的要嚼服。比如拜阿斯匹林，很多老年人认为阿斯匹林伤胃于是就在饭后吃了，其实拜阿斯匹林是肠溶片，在胃里不吸收，到了肠道才会吸收，所以要空腹服，以免延长在胃内的停留时间。

服药要规律：不同药物服药次数不同，有的一天一次，有的一天三次，甚至还有一周一次的，不同药物的作用时间不同，所以服药次数和时间都不同，需要正确规律地服药。

严格遵医嘱：有些人服药自作主张，迷信进口药，觉得吃了进口药就能好，其实适合的才是最好的，医生会根据病情进行个体化治疗，所以遵医嘱才能更好地治病。

复查要定期：服药不是目的，治病才是关键。病情不是一成不变的，而且有些药物有副作用，定期复诊复查很重要，医生会定期监测以保障安全用药，同时根据病情变化随时调整用药。

预防更重要：很多疾病是不可逆的，防胜于治，定期的体检可以帮助老年人早发现问题，尽早解决问题。

文/沐晴 翔伟