医保目录调整的价值不只是“请进请出”

近日，国家医疗保障局启动医保目录调整工作，提出将与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药、第二批国家组织药品集中采购中选药品，及临床急需的创新药等纳入申报范围。与此同时，经综合考虑被评估认为风险大于收益的药品、目录内的“僵尸药”、国际上普遍退市的药品、可以被替代的价格高但谈判未成功的独家药品等将被调出目录，为临床价值高的好药腾出空间。

按照原规定，国家医保目录原则上每两年调整一次。今年9月1日实施的《基本医疗保险用药管理暂行办法》规定：国务院医疗保障行政部门建立完善动态调整机制，原则上每年调整一次。这是一个巨大的进步，有利于及时增加创新药、急需药，调出疗效不理想的药品。去年，医保目录新增148个品种，调出150个品种，获得舆论肯定。今年调整医保目录的基本思路，也与公众的期待相契合。

今年提出将与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药纳入申报范围，对于应对新冠肺炎疫情、减轻新冠患者用药负担具有重要意义。新冠肺炎疫情影响巨大，短期内很难完全结束，此次医保目录作出针对性调整很有必要。继续把集中采购中选药品纳入申报范围，能让参保者享受集中采购带来的红利。同时，把临床急需的创新药纳入申报范围，有利于提升临床救治效果、降低患者救治成本。

此次要把目录内的“僵尸药”调出目录，是为了给临床价值高的好药、新药腾出空间；把可以被替代的价格高但谈判未成功的独家药品调出目录，可以为医保基金和患者双方同时减负。也就是说，今年医保目录调整，无论是要请进来的药物，还是请出去的药物，对用好医保基金和保护患者利益都是有利的。同时我们要看到，这次医保目录调整除了“请进请出”外，还有着其他方面的多重价值。

比如，这种调整思路会带来巨大的乘数效应。由于腾出空间后把救命好药请进医保目录，这些好药不仅是刚需产品，而且很多是“集采药”价格低，这意味着调整后的医保目录，临床价值远大于调整之前，节省的成本也远高于调整之前。从治疗效果、经济效果、民生效果看，一次调整将会产生多方面的积极效应，而受益者包括患者、医保基金、医疗机构、入选医保目录的药企等。

再比如，医保目录的药品结构进一步得到优化。之前风险大于收益的药品、 “僵尸药”、国际上普遍退市的药品等占据了医保目录一定空间，说明目录内药品结构比较老化，与临床用药需求不相符。而“去老换新”之后，能够让医保目录药品结构与时俱进，与临床需求相匹配。对患者来说，医保目录有更多好药可供选择；对药企而言，也能根据医保目录药品结构变化去调整产品结构。

当然，具体哪些药应该调出医保目录，哪些好药应该请进医保目录，大方向确定之后，还需要根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》逐一评审。比如哪些药应当调出医保目录，该办法第九条、第十条有明确规定，需要专家严格依照规定来评审。而新增药品，则应该按照专家评审、集中采购等程序操作。由于“请进请出”关乎多方利益，所以目录调整应坚持透明、公平、依规等原则。（丰收）