八类药品不纳入《基本医疗保险药品目录》

国家医保局日前公布了《基本医疗保险用药管理暂行办法》，自今年9月1日起施行。办法规定，预防性疫苗、保健药品、含国家珍贵、濒危野生动植物药材的药品等，将不纳入《基本医疗保险药品目录》（简称《药品目录》）。

办法规定，纳入国家《药品目录》的药品应当是经国家药品监管部门批准，取得药品注册证书的化学药、生物制品、中成药(民族药)，以及按国家标准炮制的中药饮片，并符合临床必需、安全有效、价格合理等基本条件。同时，以下药品不纳入《药品目录》：主要起滋补作用的药品；含国家珍贵、濒危野生动植物药材的药品；保健药品；预防性疫苗和避孕药品；主要起增强性功能、治疗脱发、减肥、美容、戒烟、戒酒等作用的药品；因被纳入诊疗项目等原因，无法单独收费的药品；酒制剂、茶制剂，各类果味制剂(特别情况下的儿童用药除外)，口腔含服剂和口服泡腾剂(特别规定情形的除外)等；其他不符合基本医疗保险用药规定的药品。

办法称，《药品目录》内的药品，有下列情况之一的，经专家评审后，直接调出《药品目录》：被药品监管部门撤销、吊销或者注销药品批准证明文件的药品；被有关部门列入负面清单的药品；综合考虑临床价值、不良反应、药物经济性等因素，经评估认为风险大于收益的药品；通过弄虚作假等违规手段进入《药品目录》的药品；国家规定的应当直接调出的其他情形。同时，《药品目录》内的药品，符合以下情况之一的，经专家评审等规定程序后，可以调出《药品目录》：在同治疗领域中，价格或费用明显偏高且没有合理理由的药品；临床价值不确切，可以被更好替代的药品；其他不符合安全性、有效性、经济性等条件的药品。

办法规定，在满足临床需要的前提下，医保定点医疗机构须优先配备和使用《药品目录》内药品。逐步建立《药品目录》与定点医疗机构药品配备联动机制，定点医疗机构根据《药品目录》调整结果及时对本医疗机构用药目录进行调整和优化。当发生严重危害群众健康的公共卫生事件或紧急情况时，国务院医疗保障行政部门可临时调整或授权省级医疗保障行政部门临时调整医保药品支付范围。（记者 刘欢）