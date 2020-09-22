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今日秋分：凉燥易伤人 保暖温润拒秋冻

2020年09月22日05:33 来源：人民网-人民健康网

9月22日是今年的秋分时节，秋分过后，自然界的阴气开始旺盛，天气开始变冷，同时降雨量逐渐减少，天气干燥。随着自然界的变化，外界致病的主要因素也开始由入秋时的温燥邪气转变为凉燥。所以清代医家费伯雄在《医醇賸义》中说“初秋尚热则燥而热，深秋既凉则燥而凉”。那么，我们在秋分时节该如何养生？听听北京中医药大学东方医院营养科魏帼医生怎么说。

燥邪损伤人体时最容易表现的症状就是损伤津液导致的干涩，如口干唇燥、鼻咽干涩，皮肤干燥甚至皲裂，毛发干枯不荣，小便短少，大便干结等情况。另外，由于秋季与肺气相通，而肺为娇脏，喜润恶燥，同时肺开窍于鼻，外合皮毛，而燥邪伤人容易从口鼻而入，所以燥邪很容易损伤肺脏，导致人体出现干咳少痰，痰粘难咯或喘息胸痛，痰中带血的情况。另外由于肺与大肠相表里，所以燥邪伤人还容易出现大便干燥不畅的情况。

为了防止秋季凉燥伤人，我们首先要做的就是保暖。初秋时节，天气刚刚转凉，我们还可以适当秋冻一下，但是秋分过后，就不要盲目“秋冻”了。尤其是那些本身阳气较弱的人群，当自然界的阳气减弱的同时，自身的阳气不足就开始凸显出来，这时如果一味的盲目秋冻，很容易导致正气受损，外界邪气则更容易损伤人体。所以秋分后，如果中午气温较高，太阳底下仍然可以穿短袖或薄长袖，但阴凉处或早晚温度较低的时候，还是要适当增加一些衣物。

除了保暖之外，我们还可以在秋分时节适当的增加一些温润的食物，来抵抗凉燥的邪气。比如：龙眼肉、杏仁、枣、南瓜、桃等食物。同时适当减少一些寒凉食物的摄入，尤其是冷饮、冰淇淋等夏季常吃的解暑食物，防止寒邪直入脏腑导致胃肠不适。

对于已经感受凉燥邪气而出现不适症状的人群，在症状轻微时或就医用药的同时，也可以适当选用一些药食同源的食物，来达到辅助改善不适症状的目的，比如：用大枣、南瓜、杏仁、龙眼肉熬煮成粥，温热时饮用，就可以起到温润去燥的作用。如果喜好饮茶的人群，也可以尝试下面的茶饮方，来平稳度过凉燥的秋季。

杏苏汤加减茶饮方

来源；《温病条辨》

组成：苏叶、杏仁、陈皮、生姜、大枣、甘草

制作方法：将上6味放入杯中，沸水冲泡后代茶饮即可

效用及方解：清宣凉燥，宣肺化痰。方中苏叶解表散邪，杏仁宣肺止咳，陈皮理气，生姜温肺，大枣润燥，甘草调和诸药，可以起到宣肺止咳，温肺润燥的作用。

(责编：许晓华、李轶群)


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