互联网医院糖尿病规范化管理专家共识启动

9月19日，在第五届华夏糖尿病诊疗与健康管理高峰论坛上，中国老年保健协会糖尿病专业委员会携手多位行业专家及慢病管理平台医联举行了《互联网医院糖尿病规范化管理专家共识》（以下简称《共识》）启动仪式暨基层慢病管理共同体成立仪式。

该项目是由中国老年保健协会糖尿病专业委员会牵头，慢病管理平台医联参与，北京协和医院内分泌科主任医师肖新华、北京医院内分泌科主任医师郭立新、解放军总医院第六医学中心内分泌科主任医师姚合斌等国内数十位专家共同发起。

中国老年保健协会糖尿病专业委员会主任委员、北京协和医院内分泌科主任医师肖新华表示：“糖尿病的管理是一项长期并随着病程进展不断作出调整的综合管理过程。随着医疗信息互联互通，人工智能等高科技的融入，互联网医疗服务将走向真正意义上的智能化，也将为糖尿病等慢性病患者提供更安全、更便捷、更优质的医疗卫生服务。”

医联高级副总裁李悦表示：“医联致力于打造最专业的慢病管理系统，为互联网医院慢病管理树立标杆。未来，医联将在现有服务闭环的基础上持续加强和升级，进一步提升医生效率、患者体验以及整体的慢病管理效果。”