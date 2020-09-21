“合理膳食，营养健康进家庭”活动举办

9月是健康生活方式宣传月， 9月19日是第16个全国科普日。为了更好的推广和倡导健康生活方式，落实健康中国-合理膳食行动，由中国营养学会主办的“合理膳食，营养健康进家庭”于9月19日上午启动。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有、中国科协科学传播中心主任郑浩峻、中国营养学会理事长杨月欣出席会议并致辞。国家卫生健康委食品司营养处处长徐娇、中国营养学会常务理事孙桂菊带来了精彩的专题报告。中国营养学会副理事长常翠青、食物与烹饪营养分会副主任委员范志红、中国疾控中心营养与健康所研究员刘爱玲等营养专家与“网红”注册营养师和健身达人一起，在“云端”与观众进行了两场营养的圆桌讨论。

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有在致辞中说，在全民健康生活方式宣传月中，我们把第二阶段重点确定为"三减三健”专项行动。实际上无论是“三减”（减盐、减油、减糖），还是“三健”（健康口腔、健康体重、健康骨骼），其本质都是以营养为根基。营养健康尤其需要每个家庭、每个人都积极参与。

“无论是科技的创新，还是科技的理念，都必须以人民群众的生活为焦点、为中心。”中国科协科学传播中心主任郑浩峻说，尤其是营养健康和饮食健康这个话题，多年来一直是社会的热点。营养健康和合理膳食，每一人都需要。在营养健康进家庭方面，科技工作者更应该讲科学、爱科学，从自身做起。一方面，做营养健康和合理膳食的支持者和倡导者。另一方面，应该做这方面工作的引领者，给大家做出榜样，从科学生活方式、科学文化、科学精神、科学理念的角度更好的诠释健康生活。事实上，合理膳食和营养健康也是响应党中央"制止餐桌上的浪费”的号召，更好的倡导我们餐桌的新“食”尚的重要措施。

中国营养学会杨月欣理事长号召每一位营养师、营养专家要密切配合，加大对健康生活方式的宣传。特别是针对家庭，老人、儿童、妇女等不同人群，采取大家更喜欢接受的方式，更好的宣传实用的技能。同时，中国营养学会正在积极筹备，准备在社区当中，举办“合理膳食 营养惠万家”的活动，通过服务居民的日常生活，把健康生活方式落实到更多家庭当中。

活动中，国家卫生健康委食品司营养处处长徐娇作了《合理膳食 人人参与》的主题报告。她通过健康大数据，对合理膳食的重要意义进行了深入的阐述。中国营养学会常务理事孙桂菊作了《巧吃水果益处多——从蔓越莓的健康益处说起》的报告，阐述了水果的营养价值与健康科学证据，并以蔓越莓等水果为例进一步讲述了如何享用水果的健康益处。

如何做好合理膳食，将营养知识落实到生活中？如何科学运动、科学补充呢？活动中，两场分别围绕“吃动平衡、健康体重”与“合理膳食，科学控油”的圆桌论坛展开。中国营养学会副理事长常翠青、中国营养学会食物与烹饪营养分会副主任委员范志红、中国营养学会组织建设部部长吴佳、中国疾控中心营养与健康所研究员刘爱玲、注册营养师顾中一、咪咕善跑副总经理陈涤非、豆果美食CEO王宇翔、北京丘比食品有限公司总经理山本努等嘉宾围绕如何实践科学用油、科学运动、吃动平衡等大众关心的话题进行了讨论。同时，在线观众还与专家们进行了“云交流”，获得了专家们科学实用的指导。

“健康要加油，饮食要减油”是今年健康生活方式宣传活动的传播主题。据全民营养周办公室主任、中国营养学会副秘书长姚魁介绍，中国营养学会还将联合中国移动咪咕公司推出“健康控油达人”H5活动，为参与的用户定制专属虚拟漫画形象，搭配个性化控油宣言，让控油主题活动更生动有趣，贴近百姓生活。

在主题活动现场，中国营养学会杨月欣理事长与国家卫生健康委疾控局吴良有副局长、食品司营养处徐娇处长、中国科协科技传播中心郑峻浩主任、咪咕善跑副总经理陈涤非一起上台，在大家的见证下，共同启动“控油海报进万家”仪式。