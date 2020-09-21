中国医药信息查询平台共建专业医药健康内容

近日，中国医药信息查询平台与广东康爱多数字健康科技有限公司签订战略合作协议，构建强有力的内容体系，推动优质精品，更大众化地服务百姓。

中国中医药信息学会会长吴刚表示，《“健康中国2030”规划纲要》明确要求“各级各类媒体加大健康科学知识宣传力度，积极建设和利用新媒体拓展健康教育，提高全民健康素养”。面向家庭和个人普及预防疾病、早期发现、紧急救援、及时就医、合理用药等维护健康的知识与技能。建立并完善健康科普专家库和资源库，构建健康科普知识发布和传播机制。他希望，中国医药信息查询平台更好地构建权威健康知识内容生态，更快地打通互联网健康服务全链条，为实施健康中国行动，提高全民健康水平贡献力量。

国家中医药管理局名词术语规范推广项目办公室主任高学杰介绍，中国医药信息查询平台通过强强联合，发挥各自优势，有效整合专家、药企、用户等资源，更好地构建医药健康内容生态，更快地打通互联网医药服务全链条，向广大网民提供最优质地医药服务。

康爱多总经理焦宝元表示，随着合作的开展，将整合其稳定的医药供应链资源，帮助更多药企实现在互联网上的健康内容建设，多维度构建起深度触达消费者的多个应用场景，实现流量定制化，从而解决客户广告投放碎片化问题，多维度构建起强有力的内容营销体系。

据悉，双方还将整合更多优势资源，联动更多专家，共同打造专业的医药内容生态圈，构建起“医-患-药”的专业服务闭环，更好地服务用户。