感染新冠后免疫力至少维持半年

为明确新冠病毒感染后抗体能否长期存在，上海交通大学医学院附属瑞金医院陈赛娟院士团队联合上海市公共卫生临床中心卢洪洲教授团队和中国食品药品检定研究院，对新冠肺炎康复者进行了长期随访监测。结果发现，新冠病毒感染后免疫力可以较长期存在，即使病毒变异也无须害怕。相关论文近日刊登在最新一期中国工程院院刊《医学前沿》上。

研究人员首先分析了新冠肺炎患者感染后2周～2个月与6个月～7个月的血浆样本中新冠病毒中和抗体的水平，发现所有样本中均存在高活性的新冠病毒中和抗体，两个阶段的血浆样本内的中和抗体水平没有差异。为进一步验证这一结果，研究人员又分析了感染6个月～7个月后康复者血液中针对新冠病毒的记忆性T细胞的存在情况，发现所有检测样本中均存在能针对新冠抗原产生应答的CD4和CD8T细胞。

结果提示，人体内新冠病毒感染后具有保护性的中和抗体和记忆性T细胞应答可在较长期内稳定存在，这可能是避免二次感染的关键。

据悉，引起今年新冠肺炎疫情的病毒是614D型新冠病毒，但最近出现了614G突变株。由于目前针对新冠病毒的疫苗都是基于614D型病毒设计的，这些疫苗能否对614G病毒产生保护作用，引发了人们的担忧。为解答这一问题，研究者分析了血浆样本中采集的抗体对614G模拟病毒（或称假病毒）的中和能力，发现感染614D型新冠病毒病人的血浆样本对614D和614G两型新冠假病毒具有同样的中和能力，提示其同时获得了应对614G病毒的免疫力。

据此，研究人员推测，新冠病毒感染后免疫力可以较长期存在，即使病毒变异也不必害怕，因为人体免疫细胞依然可以识别病毒株，并阻断病毒对人体的攻击，且基于614D研发的新冠疫苗应该是值得信赖的。（记者孙国根）