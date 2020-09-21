世界老年痴呆日:人为什么会得痴呆?如何预防?

随着社会的发展和医疗卫生水平的提高，人们的平均寿命不断增加，很多和年龄相关的疾病发病率逐年增加。这些疾病严重的影响了患者本人的生活质量，也给家属和社会带来了巨大的经济和照料负担。今天我们就简单说说其中的一种疾病——痴呆。

要说痴呆，我们首先要讲讲什么是认知。认知是人脑接受外界信息，经过加工处理，转换成内在的心理活动，从而获取或应用知识的过程，包括记忆、语言、计算、定向、理解、判断、执行、视空间等方面。认知功能中的一种或几种受损，就称为认知损害。如果认知损害导致了患者日常生活、社会交往或工作能力的明显下降，就可以诊断痴呆了。

痴呆的诊断分为三个方面：确立是否为痴呆，判断痴呆的程度和明确痴呆的病因。医生会根据患者的病史、临床表现、认知检查、必要的影像学检查和实验室检查做出判断，这些都需要到专业的医疗机构进行。因此当我们发现身边的亲朋好友有了认知上的变化，最好能及时的带他们到记忆门诊或神经内科就诊，以达到早诊断、早干预的目的。

人为什么会得痴呆呢？目前痴呆的病尚不清楚，但是专家们通过各种研究，已经发现了许多可能导致痴呆的危险因素。由于目前还没有可以改变痴呆疾病进程的药物，因此，针对这些危险因素开展早期干预和预防，是降低或延缓痴呆发病的可行方法。

痴呆的危险因素可以分为可干预和不可干预两大类。不可干预的危险因素包括：年龄、性别、遗传因素、家族史。可干预的危险因素包括：心脑血管疾病、血压、血脂、2型糖尿病、吸烟与饮酒、饮食、教育水平、体力活动与脑力活动、脑外伤、其他等等。本文我们重点说说如何通过饮食、教育水平、体力活动、脑力活动这四个因素预防或延缓痴呆。

目前有一种饮食方式，叫做地中海饮食，这是一种推荐食用鱼类、水果蔬菜、橄榄油，适度饮用红酒而较少食用红肉的饮食方式，目前已被多个研究证实能够降低痴呆的发病风险。此外，高教育水平会降低AD的发病风险，即使是携带了AD的易感基因，这种保护作用都持续存在，所以它的作用真的是不容小觑。中年时期规律的体力活动可以降低痴呆的发病风险，尤其是那些需要中等程度的努力并可明显加快心律的中强度体育运动。医生建议大家根据自身的状况选择适合自己的运动，每周进行3-5次。最后，通过参加各种增加脑力活动的项目，如打牌、阅读、学习新知识等，都可以减少痴呆的发病风险。这种脑力活动还可以贯穿于其他多种日常活动中，包括社交活动、针织、园艺、演奏乐器等。中国传统功法，如八段锦、太极拳等也可以保护认知。反过来说，社交活动的减少会增加痴呆的发病风险，尤其是独居的老年人，社交活动减少，会大大增加痴呆的发病风险。

参考文献：

[1]田金洲.中国痴呆诊疗指南[M].2017年版.北京:人民卫生出版社,2018.

[2]贾建平.中国痴呆与认知障碍诊治指南诊治指南[M].2015年版.北京:人民卫生出版社,2016.