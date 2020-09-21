69%的复发性问题造成2/3的争吵

亲密关系中，69%的分歧和矛盾都是复发性问题的矛盾。实际上，问题就是这些，但却造成了婚姻中2/3的矛盾和争吵。最要紧的不是回避问题，而是通过建立积极善意的沟通模式，避免使问题变成关系中的死结——

婚姻中往往存在一些常见的复发性问题，这类问题很难轻易或彻底解决。因为彼此的性格或成长背景不同而反复影响的一些矛盾，这类问题即使在眼下的矛盾场景得到了化解，日后再遇到此类情景，很容易再现。

搞坏了的复发性问题

亲密关系中，69%的分歧和矛盾都是复发性问题的矛盾。实际上，问题就是这些，但却造成了婚姻中2/3的矛盾和争吵。很多朋友在一些难以根除的问题上和对方坚持，反复争吵，费了很大的劲，但是问题还是反复出现，让人觉得很挫败。

梁茵夫妻结婚十多年，先生喜欢安静独处，工作之余就是在家看书、听音乐，而梁茵喜欢热闹，一有机会就要和朋友聚会、吃饭、打牌。夫妻二人的不同喜好，平时倒没什么，但每当有朋友邀请共同参加聚会时，就会引起他们之间的不快甚至争吵。先生不想去，总是找各种理由推辞，让梁茵觉得特别尴尬。即使先生勉强去了，也显得比较冷淡，让大家觉得扫兴。

梁茵一直都希望能够说服先生，让他变得合群些。每逢涉及到这个话题，梁茵就责怪先生：“你怎么可以这么孤僻、自私，难以相处！”先生反过来责怪梁茵：“你兴趣那么低级，一点儿都不懂得提升自己的内在修为。”他们二人在社交上的差异，就很有可能恶化升级为彼此关系中的一个死结。

简单讲，梁茵夫妻就是搞坏了的复发性问题，当夫妻对彼此之间的复发性问题反复地处理不当，那么两个人在与之相关的活动上，就会产生越来越多的焦虑，越来越没法平和有效地与对方沟通。

建立积极善意的沟通模式

这样的复发性问题会慢慢变成“感染源”，使之前与之相关的互动给彼此带来消极和负面体验。比如：如果这个问题真成了夫妻间的一个死结，那么每当有朋友约他俩聚会时，先生就变得紧张焦虑。因为他联想到二人之前在相关问题上的争吵，就会自然预感到：我们又要发生矛盾了。

在这样的心态下，他对太太的回应也可能有更多防备、抵触甚至是攻击性元素，两个人可能真的再一次陷入争吵和矛盾当中。

当一个问题成为死结时，两个人在这个问题上的沟通，往往非常低效和情绪化，一旦碰到这个问题，彼此都会认为，对方是站在自己的对立面，也以一种敌对心态来回应对方。

虽然说：婚姻当中的复发性永久性问题很难根除，但是我们也可以控制或减少这类问题造成的伤害。假如再遇到这类复发性问题时，找到彼此能够接受的积极善意的沟通模式，那么矛盾就会减去一大半。

所以，最要紧的不是回避问题，而是通过建立积极善意的沟通模式，避免使问题变成彼此关系当中的“死结”。

以前面这对夫妻为例，在社交聚会上口味不同的先生和太太，可以用幽默的方式来调侃来面对这类场景。如在接到聚会邀请时，太太可以对先生说：又要难为老公了。先生可以说：躲得了初一，躲不了十五，我又得给你丢脸了……

这样的一些对话，表达了对对方的一种主观喜好、与自己本来不同的一种理解和接受。彼此传递给对方的情绪都是温暖平和的。

在这种情绪大环境下，夫妻俩更可能跳出问题表层的分歧，让对方感受到不管我们俩有怎样的差异，我对你这个人是接受和认可的。

不妨思考一下，你婚姻中的矛盾有多少是由复发性问题引起的？试着先挑出一两个复发性问题，试着通过改善与对方在相关问题上的沟通方式，调整相关预期，来降低这些复发性问题对你们关系所造成的伤害。（心理咨询师 刘梅）