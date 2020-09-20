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北京市疾控：“十一”假期非必要不出境

2020年09月20日08:30 来源：北京日报

昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心传染病地方病控制所所长王全意提醒市民，“十一”假期将至，外出旅行时要关注疫情信息，非必要不出境，避免前往有疫情的国家或地区。

据介绍，当前全球疫情仍处于大流行和持续蔓延状态，外防输入、内防反弹是当前北京市疫情防控重点。市民非必要不出境。如必须出境，须密切关注当地疫情防控信息，携带充足的防护用品，全程做好个人防护，戴口罩、不聚集、不聚餐，保持安全社交距离，在境外减少不必要的外出。“十一”假期将至，市民外出旅行时要关注疫情信息，尽量避免前往有疫情的国家或地区；坚持科学佩戴口罩、勤洗手、常通风、不聚集的好习惯。

市委宣传部副部长，市政府新闻办主任、市政府新闻发言人徐和建表示，要提前做好国庆节、中秋节假期疫情防控准备。认真实施应对秋冬季疫情工作方案，落实“四早”要求，加强风险监测预警和排查处置，预防秋冬季新冠肺炎、流感等叠加风险。

(责编：崔元苑、许心怡)


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