浙江推进互联网诊疗服务破解群众“看病难” “互联网+”给居民健康加分

“医生在网上诊疗后开具药品，当天就配送到家，真是太方便了。”新冠肺炎疫情期间，家住浙江杭州市下城区朝晖街道的翁女士哮喘病发作，本打算去医院，可她既不放心又不方便。抱着试一试的想法，翁女士通过“杭州健康通”APP申请在线诊疗，医生在网上查阅病历、评估疾病状况后，很快给她开具了电子处方。药品经杭州电子社保卡在线结算，由第三方配送到家门口。从线上申请看病至拿到药品，短短数小时，翁女士足不出户就完成了看病全过程。 一场不期而至的疫情，让互联网诊疗跑出加速度。今年以来，国家卫健委多次发文，要求充分利用“互联网+医疗”优势作用，大力开展互联网诊疗服务。作为互联网、大数据、云计算等产业发达的省份，浙江大力推进“互联网+医疗健康”服务，依托全国首个互联网医疗服务平台，更好助力百姓寻医问药，切实解决群众就医方面的操心事、烦心事、揪心事。

线上问诊便利又救急

今年农历正月初六，杭州西湖区文天社区居民王女士的丈夫开始咳嗽，这让王女士一家人十分担心，“春节前，丈夫外出多，接触的人也多，会不会感染了新冠肺炎？”家人拿不定主意，“非常时期，去医院担心交叉感染；不去，又怕连累家里人”。

向朋友咨询后，王女士扫描了二维码，通过微信端登录一家线上问诊平台。

“有没有出现发热、体痛症状，嗓子现在感觉如何……”医生在屏幕那端仔细询问，根据症状，逐一排除感染新冠肺炎的可能，并给出居家观察的建议。没过多久，王女士丈夫咳嗽的症状逐渐缓解，真是虚惊一场。

有了这次问诊经历，王女士成了在线问诊的“铁粉”。像她一样，使用在线问诊的人越来越多。浙江省互联网医院平台监测数据显示，浙江互联网问诊量较去年同期增加70多倍，电子处方量较去年同期增长了上百倍。

疫情期间，温州市防控形势一度十分严峻。严格管控下，对于大量慢性病患者，如何解决既避免聚集、减少外出，又能及时为他们解决复诊、用药问题？对此，温州25家县级以上医院借助互联网平台，开展“云复诊”、开具“云处方”，让患者看病用药“畅通无阻”。在温州市医保局上线的慢性病药品第三方配送平台上，市民可以线上续方，平台内5家医药物流服务商24小时内会将药品送至患者手中，费用由医疗机构与医保部门实时结算。

今年3月，国家医保局与国家卫健委联合印发《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》，要求将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围，鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务。随后，浙江各地相继出台配套政策，进一步完善互联网医院医保报销，基本实现医保在线支付。 开展互联网诊疗，离不开统一透明的平台。目前，全国首个集监管和服务一体化的互联网医疗服务平台在浙江启用。这个相当于医疗界的“天猫”平台，接入了624家医疗机构，近6万名医护人员在平台备案开展互联网诊疗业务，提供在线咨询、在线复诊、护理咨询、线上处方、心理健康评估等服务。疫情期间，平台共开展了234万余次在线问诊、78万余次在线复诊和42万余次在线开具处方。

“‘互联网+医疗’不仅为患者解决了居家诊疗与用药服务问题，还通过远程会诊系统，为前线医疗队提供了有效技术支撑。”在浙江大学医学院附属第二医院党委书记王建安看来，将有越来越多的人工智能、科技企业加入“互联网+医疗健康”服务行列，未来老百姓会享受到更多元、更便捷的优质医疗服务。

资源下沉破解“看病难”

“片子再放大一点……”日前，一场远程视频交互式会诊，在上海交通大学附属第六人民医院与浙江大陈岛镇卫生院之间进行。71岁的陈桂花感觉头晕，于是来到岛上的镇卫生院就诊。画面中，超声波检查图像实时显示出来，上海超声波诊疗专家组远程对卫生院医生开展指导，并对老人进行诊断。

大陈岛，位于浙江台州湾东南洋面，距台州主城区52公里，离大陆海岸线最近点23.6公里。岛上仅有一座卫生院，医疗条件有限。陈桂花如果从岛上坐船前往城区就诊，要几个小时，往返需要一天时间，看病很不方便。

解决海岛居民看病难，一直是台州市卫健委及相关部门的头等大事。去年9月，浙江省首个海岛医院5G数字诊疗项目启用，上海交通大学附属第六人民医院借助5G技术，开始在大陈岛开展远程分级诊疗。不出海岛，当地百姓即能享受到上海的优质医疗服务。

“‘互联网+医疗’一定程度上解决了医疗资源分布不均带来的问题，可以促进优质医疗资源实现合理高效配置。”台州市椒江区卫生健康局局长郑岳华分析认为，以往分级诊疗难以落地，一个重要原因在于基层医疗卫生服务能力薄弱，老百姓对基层医生专业能力不信任，因此不愿在当地就诊。互联网远程诊疗，可从技术和模式上分流病人，实现“基层首诊、双向转诊”，并将优质医疗资源输送到基层。 有了互联网分级诊疗，一方面优质医疗资源下沉了，另一方面基层医疗服务水平提升了。台州市建设“云诊室”，实现三级医院与基层医院实时视频会诊。目前，浙江大学医学院附属邵逸夫医院借助远程医疗协作平台，与当地社区卫生服务中心合作，实现远程诊疗、教育培训、病理诊断等功能。台州市中心医院同部分社区卫生服务中心开展协作，可实时进行远程专家会诊。同时医院还在大陈岛卫生院设立远程医疗站点，提供远程教学、远程培训等服务，为海岛居民培养一支“带不走的医疗队”。

电子档案“码上”知健康

“没想到，不带病历本也能看病。”几天前，钱女士右脚扭伤，来到杭州市中医院骨伤科就诊。之前，她用手机支付宝绑定了电子社保卡，到医院她用自助挂号机扫描电子社保卡后，挂上了当天的专家号，“以往需要‘人证卡’合一，现在方便多了。”

打开支付宝“杭州健康码”中“健康档案”功能，市民可以查看到个人包括血型、过敏史、既往史，历次门诊就诊和住院记录、用药记录、检验检查报告和体检结果。特殊人群还能查询到自己的专项健康管理记录：如孕产妇保健检查，儿童保健检查，高血压、糖尿病随访管理等。

建立一套完备的居民电子健康档案，必须打破“信息孤岛”。在台州，当地通过“健康台州”APP，将分散在各医疗机构的信息连通起来，沉淀并利用海量数据，建立居民全生命周期健康档案。居民通过手机APP，随时了解和掌握自身健康情况和医院诊疗信息，查看健康档案；医护人员据此可对康复人群及慢性病人群提供术后指导、随诊随访、饮食与用药指导等精准医疗服务。 “有这样的全生命周期健康档案，老百姓就医问诊更加方便，避免了不必要的重复检查，看病费用大大降低。同时，医疗服务和医保基金使用效率也随之提高，医疗医保协同监管能力得以提升。”台州市卫健委主任应正南介绍，随着“互联网+医疗健康”的持续推进，当地传统医院正加速转型升级，新的医疗生态、区域健康系统正在构建。