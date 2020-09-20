春捂秋冻，到底该如何“捂”？如何“冻”？

俗话说，“春捂秋冻，不生杂病”，意思就是春天不要急于脱掉厚衣服，秋天也不要刚见冷就穿得太多，适当地捂一点或冻一点，对于身体健康有好处，那么到底有没有道理呢？让我们来听听北京中医药大学东方医院经开区院区曹云松医生的分析。

首先说明，“春捂秋冻”是有依据、有道理，并且可以遵循的养生之道。那么，为什么要“春捂”呢？因为春天的气温不稳定，忽冷忽热，需要及时的增减衣物，一旦不及时调整体温，就容易生病。从中医角度来讲，冬天属于“水冰地坼”，阳气潜伏，阴气旺盛的季节。春季的时候天地之间和人体的阳气逐渐上升，出现此消彼长的状态。但是，千万不要认为这个时候已经完全可以脱掉厚重的衣服，轻装上阵了，因为虽然天气渐渐转暖，但是寒气仍然较重，人体的阳气也没有马上恢复过来，属于“阳气初生未盛，阴气减退未退”的状态，故抗寒能力仍然不足，所以这个时候突然脱去保暖的衣服，加上春季气温骤降，就很容易受寒着凉，进而出现感冒、咳嗽、腹痛腹泻等疾病。所以，春季的时候不要着急脱下保暖的衣服，等到气温稳定，春暖花开以后再逐渐减少衣物，这样天地之间的温度比较适宜，人体的阳气也逐渐上升充盈起来，所以“春捂”有助于驱寒保暖、养生防病。

而“秋冻”又是怎么回事呢？秋季是夏季和冬季的过渡阶段，天气由热到冷，气温并没有完全降低下来，而是时常出现气温上升的情况，比如我们熟知的“秋老虎”，我们在秋季的时候会觉得上火，比如鼻干、口干、大便干等。而这个时候人体的阳气逐渐开始收敛，向下向内潜伏，为冬季阳气的隐藏创造条件，所以这个时候属于“阳气减而未弱，阴气生而未盛”，所以如果觉得有一点冷就穿上厚衣服，过于保暖，那么就会让人体的阳气过于旺盛，不能顺利的收敛下降，并且阴气也不能很好的化生和滋养。所以在这个阳气收敛、阴气滋生的时候，适当的让身体处于凉爽的状态，接受一些寒气的刺激，一方面可以顺应自然之气和人体阴阳气机的转变，另一方面可以增强机体耐寒能力和肌表的抵抗力。所以，“秋冻”也是符合养生之道的。但是，如何“冻”呢？

如果刚入秋季，气温仍未下降，过早穿上厚衣服，其实是与自然规律和人体机能相反的，而且不能增强身体的抗寒能力。秋冻要逐渐增加衣物，根据气温适当的加衣服，天气刚寒冷的时候，添加衣物应以能承受范围的寒冷为度，不要觉得暖和而过早的穿厚衣服。还要注意锻炼，适当的锻炼有助于提高身体耐寒能力，增强免疫，但是气温下降明显后还是要增添衣物，防止疾病的发生。

需要注意的是，“秋冻”并不适合所有人，一是所处的地域环境气候差异较大，一是不同个人的身体素质不同。一般老人和小孩抵抗力较差，不宜秋冻；有心脑血管疾病、呼吸系统疾病的人群不宜秋冻；体质偏弱者，胃肠道疾病以及骨关节疾病的人群也不宜秋冻。一般情况下，当环境温度在18℃到25℃时，人体感觉比较舒适，在“春捂秋冻”的时候，人们需要在衣、食、住、行方面都要备加注意，正确掌握的养生之道。饮食荤素搭配，适当进行体育锻炼，保持良好的心态，所以健康人群也一定要注意“冻”得适度。顺应天地之气，四季更替之序，洞悉人体阴阳变化，合于养生之道。