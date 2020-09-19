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早生白发服黑芝麻燕麦糊

广州中医药大学第一附属医院药学部中药师  黎映琼

2020年09月19日08:57 来源：人民网-生命时报

　　须发早白、头晕眼花多是精血亏虚，这类人群可常服黑芝麻燕麦糊，有补肾、益精血、润肠燥、开胃益中、健脾暖肝的功效。

　　具体方法为：取黑芝麻20克、燕麦40克、小米20克、西米20克，蜜糖适量。前四味清洗干净，混匀，倒入豆浆机或料理机内，加水1升，打成米糊，约25分钟后，加入适量蜜糖即可食用。

　　方中，黑芝麻性平和，甘香质润，常用于治疗头晕眼花、须发早白等症状。临床上，黑芝麻配桑葚熬膏长期服用，可治疗少年白发及须发早白。黑芝麻还富含油脂，适用于精亏血虚导致的肠燥便秘。燕麦含有大量的膳食纤维，促进胃肠道蠕动，可改善便秘。小米味甘咸，能滋阴养血、开肠胃、补虚损，可用于气血亏损、体质虚弱、胃纳欠佳者。西米味甘性温，可健脾运胃、补肺化痰，适合久病虚乏者。需注意，大便溏泄者不宜服用本方。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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