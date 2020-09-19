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酒精要擦不要喷

喷雾后，乙醇含量降低，消毒效果变差

中华科普学会副主委 董晓秋

2020年09月19日08:18 来源：人民网-生命时报

　　疫情后，人们对消毒格外在意，市面上各种酒精消毒液、消毒片等产品受到欢迎。但近日一项测试表明，喷雾式酒精的消毒效果，可能不如擦拭型。

　　深圳市消委会选取了50款醇类消毒液进行了比较试验。检测结果显示，在罐中时，乙醇含量均符合标准要求；但通过喷雾喷出后，乙醇含量普遍低于标准的要求，因此可能达不到消毒的目的。造成乙醇含量下降的主要原因是醇类消毒液经过喷头雾化后，在空气中迅速挥发，造成可收集有效成分下降。消毒酒精中的乙醇挥发后，浓度就会降低，当低于70%时，其消毒杀菌能力就会降低。

　　在医院里，如打针、输液时常用75%的酒精对皮肤进行擦拭消毒，很少会用喷洒式。除了无法达到有效的杀菌浓度，喷洒酒精还存在安全隐患，遇到火源可能起火甚至爆炸。因此，使用酒精时，尽量避免穿着毛衣等易起静电衣物；给电器表面消毒，应先关闭电源，待电器冷却后再进行；如用酒精擦拭厨房灶台，要先关闭火源，以免酒精挥发导致爆燃；每次用后必须立即将容器盖子封闭，严禁敞开放置；放置时远离热源，避免阳光直射。▲

(责编：许晓华、李轶群)


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