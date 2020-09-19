打胰岛素总漏液？拔笔前 试试转一圈

随着经济水平的提升、生活方式的改变等原因，糖尿病发病率逐年上升。2017年JAMA发表的中国最新研究结果显示，2013年我国成人糖尿病患病率为10.4％，我国已经成为糖尿病患病人数最多的国家。

胰岛素是糖尿病患者治疗的主要方法之一，而注射剂量的准确性是保证治疗疗效的前提。很多糖友反映，在居家自我进行胰岛素注射拔针后会出现针尖处滴液现象，而且发生率很高。相关的医学临床研究结果也显示，在使用胰岛素注射笔后药液漏出概率高达58.3%。这导致注入到患者身体内的胰岛素剂量减少，引起患者血糖控制不稳定，降低血糖控制效果。因此，改善胰岛素注射后针尖漏液现象成为当前需要迫切解决的问题。

火箭军特色医学中心内分泌风湿免疫科主任杜瑞琴说，引起胰岛素注射后针尖漏液现象的原因主要有：胰岛素笔针头较纤细，推注药液时药液注入体内时间相对较长；而且随着胰岛素注射剂量的不断增加，针尖所在部位的药液吸收速度也会逐渐减慢；注射完胰岛素后未及时卸下针头，当外界温度发生变化时（由冷到热），针尖就会有液滴漏出。有研究显示：注射部位漏液的胰岛素量每滴约2单位。按此估算，注射液每外漏一次按一滴计算,全国糖尿病患者每次注射时至少会浪费胰岛素2亿单位。

解决胰岛素注射后漏液现象的方法主要有：延长胰岛素针头在皮下留置时间，拔出针头前至少停留10秒，并且当胰岛素注射剂量较大时，停留时间宜超过10秒；药液的流速与针头的内径有关，针头内径越大，药液流速越快，越不容易发生漏液现象。采用“薄壁”设计的针头，在同等外径的情况下内径更大，从而在降低注射不适感的同时保证胰岛素的流速；针头一次一用，每次注射完毕及时卸下针头并丢弃；有研究指出：胰岛素注射完毕停留10秒后，分层分段拔针，可有效改善注射胰岛素后针尖处漏液现象。

临床工作中有研究者发现：注射较大剂量胰岛素时，即使按照规范操作停留10秒，针尖处也会出现药液漏出现象，因此，注射完毕胰岛素停留10秒后，拿着胰岛素笔 360 度旋转，使皮肤错位后封住针眼 ，将针头留下来的药液锁在皮下，可减少漏液现象，更好地控制血糖。

胰岛素注射后漏液现象导致实际被利用的胰岛素减少，也即相当于减少了胰岛素用量，最终使患者血糖控制受到影响。尤其患者在使用预混胰岛素制剂时，因为漏液现象导致胰岛素混合比例改变，继而影响患者血糖的控制。因此我们应指导患者掌握避免胰岛素注射后针尖漏液的方法、技巧，教会患者正确拔针方法，此外还需注意避开硬结、疤痕、感染之处，确保血糖控制稳定。 文/李霞 莫鹏（火箭军特色医学中心）