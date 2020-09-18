热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

上海新增12例境外输入确诊病例 详情公布

2020年09月18日08:37 来源：中国新闻网

　　中新网9月18日电 据上海市卫健委官方微博消息，9月17日0—24时，通过口岸联防联控机制，上海报告12例境外输入性新冠肺炎确诊病例。

　　病例1为中国籍，在印度工作，9月15日自印度出发，经德国转机后于9月16日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例2、病例3为母女关系，中国籍，均在牙买加工作生活，9月13日自牙买加出发，经美国转机后于9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　病例4-12为中国籍，在菲律宾工作或生活，乘坐同一航班，9月16日自菲律宾出发，当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

　　12例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者251人，均已落实集中隔离观察。

　　9月17日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

　　截至9月17日24时，累计报告境外输入性确诊病例624例，治愈出院574例，在院治疗50例(其中1例重症)。现有待排查的疑似病例2例。

　　截至9月17日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

　　截至9月17日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn