上海新增12例境外输入确诊病例 详情公布

中新网9月18日电 据上海市卫健委官方微博消息，9月17日0—24时，通过口岸联防联控机制，上海报告12例境外输入性新冠肺炎确诊病例。

病例1为中国籍，在印度工作，9月15日自印度出发，经德国转机后于9月16日抵达上海浦东国际机场，因有症状，入关后即被送至指定医疗机构留观。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2、病例3为母女关系，中国籍，均在牙买加工作生活，9月13日自牙买加出发，经美国转机后于9月15日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例4-12为中国籍，在菲律宾工作或生活，乘坐同一航班，9月16日自菲律宾出发，当日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，期间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

12例境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班的密切接触者251人，均已落实集中隔离观察。

9月17日0—24时，无新增本地新冠肺炎确诊病例。

截至9月17日24时，累计报告境外输入性确诊病例624例，治愈出院574例，在院治疗50例(其中1例重症)。现有待排查的疑似病例2例。

截至9月17日24时，累计报告本地确诊病例342例，治愈出院335例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至9月17日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。