胰腺癌“重男轻女”遗传因素影响小

在中国，胰腺癌有“三高三低”之说：发病率逐年增高、术后复发率高、死亡率高；早期诊断率低、手术切除率低、药物有效率低。

近日，中国胰腺疾病大数据中心发布4年期最新研究数据显示，中国接受胰腺癌外科手术患者中，有胰腺癌家族史的患者仅占总体的0.8%；胰腺癌存在“重男轻女”的情况，男女患病比例为6∶4；61.7%的胰腺癌为胰头癌。

据北京大学第一医院普通外科主任杨尹默教授介绍，虽然中国不缺乏胰腺癌临床病例，但缺乏中国人的大数据、循证医学证据，以规范和优化针对国人的胰腺癌的诊疗指南。既往的临床经验认为胰腺癌受家族遗传因素影响会比较高，但此次数据显示，遗传因素对胰腺癌的发病影响并不大。

胰腺位于胃的后部，胰腺癌早期并无特异性临床表现，不少患者一开始会被误认为是胃部疾病，早期确诊率低。在手术治疗中，开腹手术占比逾80%。中华医学会外科学分会胰腺外科学组副组长、复旦大学附属中山医院胰腺外科主任楼文晖教授表示，大数据分析可帮助医生找到影响患者生存期、生存质量的因素，尽量避免、减轻手术后的并发症。

胰腺癌治疗中，手术只是其中一方面，术前术后的辅助治疗必不可少。大数据显示，中国的胰腺癌术后辅助治疗完成率还不到50%，术前的辅助治疗更是极少。

专家表示，当下，药物治疗在胰腺癌的综合治疗中越来越重要。20%局部晚期患者通过药物干预后，也能够获得手术机会。中国临床肿瘤学会胰腺癌专家委员会主任委员、中华医学会肿瘤学分会胰腺肿瘤学组组长王理伟表示，中国胰腺疾病大数据中心正在汇集胰腺癌患者内科治疗的数据信息，已经收集了首批36家医疗机构的相关数据，未来将全景勾画出中国人胰腺肿瘤的全面情况，为完善临床诊疗策略、健全治疗指南提供坚实基础。