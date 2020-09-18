抑郁症纳入体检？ 越快越好！

在中国，抑郁症进入公众视野，大概也就是最近十几二十年的事。

之前，大家不了解这种病，以为就是情绪低落，不开心。后来，随着医学知识的普及，抑郁症作为一种精神疾病，才逐渐为人所知。但仍有不少人对此并不重视，认为得了抑郁症不要紧。

实际上，抑郁症由于可引发自杀等极端行为，绝不可小觑。专家说过，如果你问一个重度抑郁病人，要是被车撞了怎么办，他们的回答会是“那没什么”，甚至还觉得挺好。有机构调查称，重度抑郁症患者的自杀概率比普通人高20倍。

因此，抑郁症绝非可以忽视的小病。不过，只要全社会重视，加强心理疏导和治疗，注重调节心情，积极防范，我们绝大多数人是可以远离抑郁症的。而要想应对和治疗，有个前提，就是把早筛调查工作做到位。

不久前，国家卫健委印发了《探索抑郁症防治特色服务工作方案》，确定了试点地区到2022年的工作目标：包括公众对抑郁症防治知识知晓率达80%，抑郁症就诊率提升50%、治疗率提高30%，非精神专科医院医师对抑郁症识别率提升50%等。

方案明确的重点任务中有一项广受关注，就是提出各类体检中心在体检项目中纳入情绪状态评估，同时，基层医疗卫生机构结合实际工作开展重点人群心理健康评估。

也就是说，加大筛查力度，争取早发现、早干预。防控关口前移，在抑郁症刚露头时及时应对，就能实现治疗的最优化。不然很多人可能连自己得了抑郁症都不知道，更遑论治疗了。

那么，什么样的人容易罹患抑郁症呢？上述方案里提到这么几个重点人群——青少年、孕产妇、老年人、高压职业人群。这些人群有个共同点，就是压力大。

青少年有学业压力，而且因为年少，内心建设可能差点儿事，心态容易崩；孕产妇雌激素水平变化大，有哺育压力，生孩子容易养孩子难，尤其现在小孩教育问题，想想就头大；老年人有孤独的压力，与社会渐行渐远，成为边缘，缺少抚慰，老年抑郁随之而来；高压职业人群，则是被繁重的工作压得喘不过气来，前不久一篇《外卖骑手，困在系统里》的文章成为热议，正是反映出追求效率的职场给人们造成的巨大心理压力。

细数这四类人群，少说也得占据了中国人口的半壁江山。因为抑郁症的潜在影响人群规模这么大，所以哪怕发病率很低，具体病人数也是很可观的。这时回头再看国家卫健委出台的这个方案，就明白恰逢其时了。衷心希望抑郁症能尽快纳入体检项目，越快越好！