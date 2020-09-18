开栏的话

“越是面对风险挑战，越要稳住农业，越要确保粮食和重要副食品安全。”“今年夏粮丰收大局已定，秋粮要争取有好的收成。”习近平总书记十分关心粮食生产和安全，今年以来多次作出重要指示，为各地各部门毫不放松抓好粮食生产指明了方向。

农业根基稳，发展底气足。各地各部门和广大农民群众克服疫情和灾情影响，努力夺取全年粮食丰收，为确保完成决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务作出重要贡献。

瓜果飘香、稻黍收成的时节，我们就要迎来第三个中国农民丰收节。本报记者深入田间地头、村头场院、乡镇集市，与农民群众共享丰收喜悦、共迎全面小康。从今天起，“庆丰收 迎小康”栏目陆续刊发来自基层一线的报道。

伴着阵阵秋风，昨夜又飘起小雨。天刚蒙蒙亮，57岁的杨青魁就下了地，“还有半个月就要收割，我再来瞅瞅庄稼。”

老杨一头扎进大田，只见一排排一人半高的玉米秆子粗壮挺拔，沿着宽窄相间的垄行整齐排列。老杨用力掰下一穗，仔细打量，“没虫眼，粒大，壮得很！今年保守估计一公顷能打2.2万斤。”

在吉林省梨树县，老杨的康达农机农民专业合作社不算“大户人家”，但也小有名气：是最早一批采用“梨树模式”对黑土地进行保护性耕作的专业合作社。

作为全国闻名的产粮大县和黑土地集中连片区，梨树县的黑土地曾长期“透支”，土层变薄，有机质下降。2007年，中国科学院沈阳应用生态研究所联合梨树县农业部门，探索“秸秆覆盖宽窄行免耕”的保护性耕作新模式：不收不烧，将头年的秸秆悉数“奉还”土地；再将原本60厘米等宽的垄距改为80厘米和40厘米的交替排列；土地不深松，直接撒种子。

“说着简单，可要是种黄了，来年咱喝西北风？”起初，社员们议论纷纷。“跟着科学走，能有错？”老杨决定先拿出15公顷土地做试验，“黄了算我自己的。”

等到来年出苗时，大伙儿都吃了一惊：苗出得齐溜溜，秸秆腐烂后让土质油光发亮，宽窄行还使整体播种密度增加30%，秆子长得又粗又壮，“踹一脚都踢不倒，还能自己弹回来。”原来，秸秆全部还田，增加了土壤有机质，防止了风蚀和水蚀，庄稼整体密度的提升和不深松的耕作模式，都大大增强了玉米抗倒伏能力。

一下子，全部社员都成了新技术的“粉丝”。大家一致决定全社60公顷土地全部采用保护性耕作，从那以后每公顷产量就没下过2万斤。而在实行保护性耕作之前，老杨的地最多每公顷打1.8万斤粮。

如今，梨树县建立了100个“梨树模式”示范推广核心基地，全县210万亩耕地采用了保护性耕作模式。

“今年不容易，先有疫情，后遇台风。可是，秋粮丰收我心里有底！”开春时，老杨也曾担心新冠肺炎疫情会影响春耕，但县里及时开辟了网购渠道，还规定农资车辆“下乡一路绿灯”，“网上下单，第二天种子化肥全到位，比过去还方便。”

走进合作社库房，15套大型农机具整装待发，十几名社员正紧锣密鼓地进行着最后的检修。

“过不了几天，这些大家伙就要开进地里收割啦！”又是一年丰收时，老杨望着库房外的黑土地，眼里都是光。

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 02 版）