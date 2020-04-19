农业农村部：今年启动东北黑土地保护性耕作面积4000万亩

人民网北京4月19日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就抓好春季农业生产和农产品保供工作情况举行发布会，会上，农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云表示，农业农村部和财政部启动东北黑土地保护性耕作行动计划，2020年中央财政安排16亿元资金，支持东北四省区实施保护性耕作面积4000万亩，力争到2025年实施面积达到1.4亿亩，占适宜区域面积70%。

王甲云说，长期以来，受翻耕、旋耕等传统耕作方式影响，导致东北部分地区的黑土地长期裸露，风蚀、水蚀加剧，土壤结构退化，对东北农业可持续发展和保障我国粮食安全形成严峻挑战。加快改变传统耕作方式，对东北黑土地实施战略性保护成为必然。

“国内外的生产实践证明，保护性耕作是一项能够实现作物稳产丰产与生态环境保护双赢的可持续发展农业技术。”王甲云进一步解释，其核心要求是在不翻耕土壤，同时地表有秸秆覆盖情况下，进行免耕播种，这一全新的耕作制度可以实现节本增效、蓄水保墒、培肥地力，有效防治农田扬尘和水土流失，杜绝秸秆焚烧等多方面的经济和生态效益。

王甲云介绍，在深入调研基础上，经国务院同意，农业农村部和财政部今年启动东北黑土地保护性耕作行动计划，旨在通过政府与市场两端发力，强化组织领导和政策引导，加快在东北适宜区域全面推行保护性耕作，力争到2025年实施面积达到1.4亿亩，占适宜区域面积70%，有效遏制黑土地退化，恢复提升耕地力，进一步夯实国家粮食安全基础，促进农业可持续发展。

“2020年是实施行动第一年，中央财政安排16亿元资金，支持东北四省区实施保护性耕作面积4000万亩。”王甲云表示，中央财政资金主要用于支持秸秆覆盖免耕作业补助。4月17日，农业农村部组织召开东北四省区工作进展情况调度视频会议，目前来看，黑土地保护性耕作行动计划的政策、机具、培训等各项准备工作基本到位。

王甲云表示，农业农村部有信心高质量完成2020年4000万亩目标任务，实现良好开局。