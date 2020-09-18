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男子反复发烧感冒  竟是隐球菌脑膜炎作祟

2020年09月18日08:02 来源：广州日报

16岁的汕头男子钟浩（化名）频繁脖子僵硬脑袋疼，一度以为是长时间对着手机电脑导致的不适。但随后1个月内反复感冒发烧了五六次，家人才察觉病情可能没那么简单，最终钟浩被确诊为隐球菌脑膜炎。专家提醒，隐球菌脑膜炎初期症状与感冒相似，其感染或与鸽鸟、鼠粪便、土壤等有关。

钟浩家住汕头农村。从4月份开始，钟浩就频繁喊脖子连着后脑勺僵硬疼痛。“我们以为他是长时间对着手机电脑导致的。”妈妈黄女士说。可是，接下来钟浩反复五六次的感冒发烧,着实让黄女士夫妇吓了一跳。

更严重的是，钟浩还逐渐出现了神志不清、烦躁不安、手脚乱抓乱动等情况。意识到儿子可能不是简单的感冒发烧后，黄女士便将他送往当地医院。随后辗转来到广东三九脑科医院。

该院接诊的神经内一科主任王展航仔细询问患者的症状和流行病学史，判断为隐球菌脑膜炎等难治性颅内感染的可能性较大。经完善病原学检查后，在患者的脑脊液中发现了隐球菌，进一步证实了王展航的诊断。

经过抗真菌等病因治疗，以及脱水降颅压，维持水、电解质平衡等对症治疗后，患者的症状逐渐好转，并于近日康复出院。

王展航介绍，隐球菌广泛分布在自然界，常存在于鸽鸟、鼠粪便、土壤、水果中，主要侵犯肺和中枢神经系统，也可能会侵犯骨骼、皮肤、黏膜和其他脏器。其早期症状主要有发烧、反复头痛、脖子僵硬等。由于症状不典型，容易被误诊为感冒或者流感，导致病情延误。（全媒体记者张青梅 通讯员郑琳）

(责编：许晓华、李轶群)


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